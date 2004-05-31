احداث سالنهاي ورزشي در2520 روستاي كشور

به گزارش خبرگزاري " مهر" دكتر اكبري افزود: طرح" فجر25" براساس توافق صورت گرفته ميان سازمان شهرداريهاي كشور و سازمان تربيت بدني به يمن بيست وپنجمين سالگرد انقلاب شكوهمند انقلاب اسلامي ايران وبا هدف توسعه عدالت اجتماعي ورفع تبعيض ازمناطق محروم روستايي ونيزفراهم نمودن شرايط مناسب رفاهي براي هموطنان روستايي انجام مي شود.

وي با اشاره به اين كه اين طرح در2520 روستاي داراي جمعيت بيش ازهزارنفر وبا اولويتهاي شاخص جمعيت، اهدا وتامين زمين مناسب ومشاركتهاي مردمي درحال اجراست، تصريح كرد:45 درصد هزينه هاي طرح مذكوردرمرحله اول توسط سازمان شهرداري هاي كشور، 25 درصد توسط رياست جمهوري،10 درصد توسط سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشورو10 درصد توسط سازمان تربيت بدني پرداخت وكمكهاي مردمي نيزبه ميزان10 درصد تقبل مي شود.

مديركل دفترطرح وبرنامه معاونت اموردهياريهاي سازمان شهرداريهاي كشورگفت: درمرحله نخست اين طرح زميني به مساحت 2 هكتاربه منظورايجاد فضاي استاندارد براي رشته هاي ورزشي فوتبال، واليبال، بسكتبال وهندبال دراختياردهياري قرارمي گيرد ودر مراحل بعدي سالن ورزشي دراين مجموعه تاسيس مي شود.

دكتراكبري بااشاره به اينكه دراين طرح سعي شده زمين ها درنزديكترين فاصله با روستا تعيين وبه مدارس نيزنزديك باشد، گفت: زمينهاي اهدايي ازسوي مردم يا سازمانها ونهادها دراختياردهياريها وتحت نظارت شوراهاي اسلامي روستاها قرارمي گيرد.

وي درادامه افزود: از45 درصد هزينه مرحله اول طرح مذكوركه برعهده سازمان شهرداريهاي كشور ومعادل30 ميليارد و500 ميليون ريال مي باشد، تاكنون 50 درصد آن به همه استانها پرداخت شده وپرداخت 50 درصد مابقي منوط به ارايه گزارش پيشرفت فيزيكي ازطرف استانها درخصوص طرحهاي مذكورمي باشد كه اين امردرخصوص 11 استان خراسان، گلستان، اصفهان، كهكيلويه وبويراحمد، چهارمحال بختياري، بوشهر، لرستان، اردبيل، كردستان، ايلام وسيستان وبلوچستان كه گزارشهاي مربوط را تهيه كرده اند، دردستوركارقرارگرفته است.