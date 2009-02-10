7 طرح ورزشی در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 7 طرح ورزشی در قزوین به بهره برداری رسید و با افتتاح آنها سرانه فضاهای ورزشی در استان به 28 درصد افزایش یافت.

این طرحها شامل تکمیل 4 سالن ورزشی در شهرهای آوج ، بوئین زهرا و قزوین ، احداث سه زمین چمن مصنوعی درشهرهای اسفرورین ، ضیا آباد و خرمدشت می باشد که برای ساخت آنها افزون بر 11 میلیارد و 313 میلون ریال هزینه شده است.

مجید احمدپور معاون ورزشی تربیت بدنی استان قزوین در مراسم افتتاح طرحهای یاد شده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه دولت نهم به امر ورزش و افزایش فضاهای ورزشی توجه ویژه ای دارد و با ساخت سالنهای سرپوشیده و روباز سرانه ورزش افزایش یافته است.

احمدپور استفاده از بخش خصوصی در توسعه فعالیتهای ورزشی و ساخت و ساز این قضاها را یادآور شد و افزود: اعتبارات پرداخت شده در دولت نهم از محل بنگاههای زودبازده برای احداث اماکن ورزشی در استان به بخش خصوصی 88 میلیارد و 610 میلیون ریال است.

معاون ورزشی تربیت بدنی استان قزوین با اشاره به افزایش درآمد اماکن ورزشی واگذار شده به بخش خصوصی در دولت نهم اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون از اماکن ورزشی بیش از دو میلیارد و 100 میلیون ریال درآمد کسب شده است.

احمد پور گفت: در سالهای اخیر ورزش استان در زمینه میزبانی مسابقات بین المللی و داخلی و استانی، اعزام تیمها به رقابتهای داخلی، اعزام ورزشکار به اردوهای تیم ملی و کسب مدال و عناوین قهرمانی در رقابتهای آسیایی، جهانی وملی نیز رشد خوبی داشته است.

وی افزود: افتتاح دهها طرح ورزشی، کسب مقام نخست در ارزیابی عملکرد کشوری، مقام نخست فعالیتهای فرهنگی در استانهای کروه سه کشور و کسب رتبه ممتاز در دو مرحله از المپیادهای ورزشی ایرانیان از جمله موفقیتهای اداره کل تربیت بدنی استان در سه سال گذشته است.