توطئه مشترك مصر، آمريكا و اسراييل براي مهار كامل انتفاضه و حذف عرفات

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه القدس العربي نوشت: سرلشگر عمر سليمان رئيس سازمان اطلاعات مصر در سفر هفته گذشته خود به عرفات تا 15 ژوئن (26 خرداد) ضرب الاجل داده است تا سه خواسته اساسي وي كه همان خواسته هاي آمريكا و اسراييل است را عملي و اجرا كند در غير اين صورت پيامدهاي عمل نكردن به اين خواسته ها متوجه شخص عرفات خواهد بود كه معناي اين هشدار مصر، لغو حمايت مصر و آمريكا از عرفات و دادن چراغ سبز به شارون براي حذف هميشگي عرفات است.

يك منبع فلسطيني در گفتگو با القدس العربي كه جزئيات ديدار سليمان با عرفات را فاش كرده است گفت : رئيس سازمان اطلاعات مصر از عرفات خواسته است براي تسهيل عقب نشيني ناقص اسراييل از نوار غزه تا 15 ژوئن سه خواسته زير را اجرا كند.

اولا

الف- يكپارچه سازي دستگاه هاي امنيتي در سه دستگاه، شامل امنيت كل(پليس)، امنيت ويژه ( امنيت پيشگيرانه و اداره آگاهي ) و امنيت خارجي (اطلاعات)

2- اخراج تمام سران امنيتي و افسران متهم به فساد و تعيين حدود 20 تن از متهمان به فساد مالي و 50 متم به فساد اخلاقي و مالي

3- فرماندهان جوان مسووليت دستگاه هاي جديد را به عهده بگيرند و از نظارت و آموزش كارشناسان امنيتي مصر هم برخوردار باشند.

ثانيا

دادن اختيارات سياسي و امنيتي گسترده به احمد قريع نخست وزير تشكيلات خودگردان از جمله سلطه كامل بر دستگاه هاي امنيتي و رهبري گروه مذاكرات با اسراييل درباره تدابير آينده درمورد كرانه باختري و نوار غزه

ثالثا

تبديل شدن عرفات به يك رهبر تشريفاتي ، مانع ايجاد نكردن در مقابل مذاكرات سازش، همكاري و ائتلاف نكردن با گروه هاي تندرو اسلامي(مقاومت ) و تشويق رهبران جوان در جنبش فتح به يكپارچه سازي تشكيلاتي و تبديل جنبش فتح به نيروي ميانه روي واقعي براي مقابله با گروه هاي تندرو اسلامي (مقاومت )

سرلشگر سليمان به صراحت به عرفات گفته است اگر اين خواسته ها را نپذيرد و تا 15 ژوئن(26 خرداد) جوابي ندهد ديگر از حمايت آمريكا و مصر برخوردار نخواهد شد و بايد پيامدهاي ناشي از آن را بپذيرد.

معناي هشدار مصر اين است : اگر عرفات تسليم شرايط مصر كه در درجه اول شرايط اسراييل و آمريكا است، سرنوشتش بدست شارون رقم خواهد خورد.

به گزارش مهر، منبع فلسطيني كه اين جزئيات را فاش كرده است به القدس العربي گفته است: برداشته شدن چتر حمايتي مصر و آمريكا از عرفات به معناي چراغ سبز به شارون براي ترور و حذف فيزيكي عرفات خواهد بود زيرا از نظر آمريكا و اسراييل عرفات مانعي در مقابل طرح هاي مشترك آنها است كه مي خواهند با حل مساله فلسطين به نفع خود ، سرپوشي بر شكست آمريكا درعراق قرار دهند.

يك مسوول بلندپايه فلسطيني كه دو روز پيش در رام الله با عرفات ديدار كرد، گفت عرفات از اين فشارهاي مصري آمريكايي برافروخته شده است.

وي به القدس العربي گفت: عرفات مصمم است تمام اين شرايط را رد كند و اكنون در حالت شهادت طلبي به سر مي برد.

عرفات معتقداست كه پايداري و مبارزه ملت فلسطين و جنايات اسراييل در شهر رفح جايگاهش را تقويت كرده است و جايگاه شارون را تضعيف كرده است و به خشم و انزجار جامعه بين المللي از اسراييل و اقدامات وحشيانه اش بر ضد فلسطينيان منجر شده است.

به گفته اين مسوول فلسطيني، عرفات درك مي كند تسليم در مقابل شرايط مصر به منزله پايان كامل حيات سياسي وي و بازنشستگي اش است زيرا گرفتن برگ برنده امنيتي از دستان وي و گرفتن برگ برنده مالي و دادن آن به نخست وزير يعني پايان كار وي است.

سرلشگر سليمان هفته گذشته با آريل شارون نخست وزير اسراييل هم ديدار كرد و آمادگي مصر را براي اعزام كارشناسان امنيتي مصري به نوار غزه براي بازسازي دستگاه هاي امنيتي بر اساس ديدگاه هاي آمريكا و اسراييل اعلام كرد.

دستگاه هاي امنيتي مصر به دليل نفوذ گسترده در محافل نوار غزه و اينكه مصر تنها دروازه ورود به جهان خارج براي فلسطينيان است از اين مساله براي به خدمت گرفتن شمار زيادي از نيروهاي امنيتي و شخصيت هاي سياسي و عشائري نوار غزه سوءاستفاده كرده اند زيرا هركس ازهمكاري با دستگاه امنيتي مصري امتناع كند به او اجازه خروج داده نخواهد شد يا اينكه در معرض رفتار توهين آميز در گذرگاه رفح خواهد شد.