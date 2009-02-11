افزایش حفاظت از نوجوانان در برابر مفاهیم نامناسب سایتهای اینترنتی در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان در آستانه 10 فوریه 2009 روز جهانی ایمنی اینترنت با انجام تحقیقاتی بر روی 20 هزار نوجوان 14 تا 19 ساله اروپایی اعلام کردند که بیش از 51 درصد از این افراد استفاده بدون قید و بند از اینترنت را ترجیح می دهند.

در تحقیقی جداگانه میزان تفاوت کنترل خانواده ها بر روی جستجوهای اینترنتی کودکانشان مشخص شد. بر اساس این تحقیقات خانواده های انگلیسی در این زمینه 87 درصد از نرم افزارهای فیلتر کننده استفاده کرده و با صحبت کردن سعی در افزایش درک کودکان در رابطه با مطالب نامناسب سایتهای اینترنتی دارند.

88 درصد خانواده های فرانسوی، 84 درصد خانواده های پرتغالی و 81 درصد خانواده های یونانی نیز نسبت به محافظت از کودکان خود در رابطه با محتوی خشن و غیر اخلاقی برخی از سایتهای اینترنتی نگران بوده و به شیوه های مختلف نسبت به آن واکنش نشان می دهند.

در همین راستا و در روز جهانی ایمنی اینترنت 17 سایت اجتماعی تضمین خواهند کرد که محتوی سایتهای خود را نسبت با مخاطبان خود کنترل کرده و نوجوانان را در برابر مطالب نامناسب حفاظت کنند.

کمیسیون اروپا نیز ششمین سالگرد روز جهانی ایمنی اینترنت را با ارائه جزئیاتی از توافق نامه ای در ارتباط با امنیت شبکه مورد توجه خاص خود قرار داد. طی این موافقت نامه که بسیاری از شرکتهای اینترنتی و سایتهای اجتماعی از جمله فیس بوک، یو تیوب، هابو هتل و یاهو ملزم به امضای آن هستند این شرکتها موظف به انجام اقداماتی جدی در راستای حمایت از کاربران کودک و نوجوان خواهند بود.

این اقدامات شامل ایجاد محدودیتهای جستجو برای افراد زیر 18 سال خواهد بود. به گفته ویویان ردینگ نماینده رسانه ای اتحادیه اروپا این موافقت نامه قدمی در جهت داشتن شبکه ای امن تر در اروپا خواهد بود.

بر اساس گزارش بی بی سی، روز جهانی ایمنی اینترنت از سال 2004 در اروپا نام گذاری شده و در حال حاضر بالغ بر 50 کشور را تحت پوشش خود قرار داده است.