"پستچی" شایستگی نامزدی در بیش از هشت رشته را داشت

جواد نوروزبیگی در این باره به خبرنگار مهر گفت: از وقتی فیلمنامه حسن فتحی را خواندم احساس کردم که باید در جشنواره فیلم فجر امسال در کنار چند رشته که نامزد شده، در بخشهایی چون بهترین بازیگر نقش اول مرد، فیلمبرداری و... نیز نامزد شود. البته منتقدان نیز بعد از دیدن این فیلم با ما همعقیده بودند.
نصیریان و زارع در نمایی از "پستچی"
وی ادامه داد: با توجه به فیلمهایی که ما پیش از این در جشنواره داشتیم و شناختی که از داوریها دارم، مطمئن بودم "پستچی" فیلم در بخشهای متعدد و بیش از این نامزد دریافت جایزه میشود. همانطور که میدانید "پستچی سه بار در نمیزند" فیلمنامهای خاص دارد و قطعا میبایست در این بخش مورد توجه قرار میگرفت.
تهیهکننده "پستچی" درباره جوایز احتمالی فیلم گفت: فکر میکنم فیلم بتواند چند جایزه را از آن خود کند. اما همین که در داوریها دیده شده برای ما کافی است. امیدوارم بتوانیم در زمان مناسب فیلم را به زودی اکران عمومی کنیم. البته بعد از جشنواره پروانه نمایش را از شورای نظارت و ارزشیابی ارشاد دریافت خواهیم کرد.
در خلاصه داستان دومین فیلم سینمایی فتحی آمده است: مردی در عمارتی خارج شهر دختری را به گروگان میگیرد تا پدر دختر را به آن عمارت بکشاند و بر سر ماجراهایی با او تسویه حساب کند. فیلمنامه این فیلم تاریخی، فلسفی در قالبی معمایی و جنایی را فتحی نوشته است.
محمدرضا فروتن، علی نصیریان، رویا تیموریان، باران کوثری، پانتهآ بهرام، امیر جعفری، لیلا زارع و مجید مشیری در "پستچی سه بار در نمیزند" بازی کردهاند و امیر کریمی فیلمبردار، سعید ملکان طراح گریم، محمود سماکباشی صدابردار و عباس شوقی مسئول جلوههای ویژه آن هستند که محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.
فیلم در بخشهای بهترین فیلم، کارگردانی، بازیگر نقش مکمل زن، موسیقی، تدوین، طراحی صدا، جلوههای ویژه و چهرهپردازی نامزد دریافت جایزه از بخش سودای سیمرغ بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر شده است.
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