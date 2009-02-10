از موفقیت "سوپراستار" در جشنواره فیلم فجر خوشحالم

محمد نیکبین درباره موفقیت احتمالی "سوپراستار" در جشنواره به خبرنگار مهر گفت: درباره تعداد نامزدها برای فیلم نمیتوان انتظار خاصی داشت. زیرا در هر صورت داورانی در این بخش حضور دارند که نظر آنها محترم است. از اینکه "سوپراستار" در پنج بخش نامزد دریافت جایزه شده خوشحالم.
وی درباره بازی شهاب حسینی در فیلم گفت: او از بهترین بازیگران سینما است که پیش از این با هم در پروژه "واکنش پنجم" نیز همکاری داشتیم. حضور حسینی در فیلم باعث شد تواناییهایش بیش از گذشته روشن شود. ما برای "سوپراستار" میتوانستیم بازیگری دیگر انتخاب کنیم، اما ارائه یک کار خوب مد نظرمان بود.
این تهیهکننده سینما در ادامه عنوان کرد: حسینی در زمان کار زحمت زیادی کشید و انرژی بسیاری گذاشت و تلاش کرد تا به خوبی این نقش را ایفا کند و باورپذریر باشد. من و خانم میلانی نیز از نتیجه کار وی بسیار راضی هستیم و معتقدیم حسینی بهترین انتخاب برای نقش کورش زند بود.
نیکبین درباره فیلمنامه "سوپراستار" گفت: این موضوع دغدغه میلانی بود که به فیلمنامه تبدیل شد. "سوپراستار" میتوانست درباره هر شخصیت مشهور هم باشد وانتخاب یک بازیگر سینما به خاطر آشنایی کارگردان با فضای حاکم بر سینماست. وگرنه این شخص میتوانست فوتبالیست یا هر کسی باشد. شغل در این فیلم یک بهانه است.
"سوپراستار" داستان یک ستاره سینما است که از روزهای اوج فاصله گرفته و آشنایی با دختری جوان او را به درکی تازه از زندگی میرساند. شهاب حسینی، فتانه ملکمحمدی، فریبا کوثری، نسرین مقانلو، افسانه بایگان، رضا رشیدپور، السا فیروزآذر و لیلا زارع بازیگران این فیلم هستند.
این فیلم در بخشهای بهترین کارگردانی، بازیگر نقش اول مرد، فیلمنامه، موسیقی و فیلمبرداری نامزد دریافت جایزه از بخش سودای سیمرغ بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر شده است.
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