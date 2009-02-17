اخبار کوتاه فرهنگسراها

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه هشت اعلام کرد در این نمایشگاه 30 اثر در ابعاد 50×70 و 30×40 با هدف بهره‌مندی از فواید فروش آثار برای تأسیس کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان در روستای زیارت برپا می‌شود.

آزادکیا پیش از این موفق به کسب مقام اول و سوم جشنواره موسیقی جوان فجر و عکس برگزیده جشنواره "انسان و ترافیک" خانه هنرمندان ایران شده است. علاقمندان می‌توانند به نشانی خیابان نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان مراجعه کنند.

- نمایشگاه نقاشی رنگ روغن بهارک شمس با عنوان "رنگ‌ها با تو حرف می‌زنند" تا هفتم اسفند ساعت 9 تا 18 در نگارخانه آبی فرهنگسرای سالمند برپاست. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد این نمایشگاه شامل 35 تابلو نقاشی به سبک رئال و انتزاعی است.

این نمایشگاه با هدف آشنایی با سبک‌های هنر نقاشی و بسترسازی مناسب برای حمایت از هنرمندان جوان برپا شده است. علاقمندان می‌توانند برای بازدید به نشانی میدان امام حسین، خیابان 17 شهریور، خیابان خشکبارچی، بوستان خیام مراجعه کنند.

- نمایشگاه نقاشی و چیدمان رخشاد نورده با عنوان "شادی در حرکت" از یازدهم تا 22 اسفند ساعت 13 تا 20 در نگارخانه ماه مهر برگزار می‌شود. این نمایشگاه شامل 15 نقاشی، دو چیدمان و یک ویدئو آرت است. علاقمندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه به نشانی بلوار آفریقا، خیابان نیلوفر، پلاک 7 مراجعه کنند.