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۲۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۵۹

اخبار کوتاه فرهنگسراها

اخبار کوتاه فرهنگسراها

نمایشگاه آثار عکاسی علیرضا آزادکیا از 30 بهمن تا 15 اسفند ساعت 9تا 19 در نگارخانه فرهنگسرای خانواده برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه هشت اعلام کرد در این نمایشگاه 30 اثر در ابعاد 50×70 و 30×40 با هدف بهره‌مندی از فواید فروش آثار برای تأسیس کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان در روستای زیارت برپا می‌شود.

آزادکیا پیش از این موفق به کسب مقام اول و سوم جشنواره موسیقی جوان فجر و عکس برگزیده جشنواره "انسان و ترافیک" خانه هنرمندان ایران شده است. علاقمندان می‌توانند به نشانی خیابان نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان مراجعه کنند.

- نمایشگاه نقاشی رنگ روغن بهارک شمس با عنوان "رنگ‌ها با تو حرف می‌زنند" تا هفتم اسفند ساعت 9 تا 18 در نگارخانه آبی فرهنگسرای سالمند برپاست. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد این نمایشگاه شامل 35 تابلو نقاشی به سبک رئال و انتزاعی است.

این نمایشگاه با هدف آشنایی با سبک‌های هنر نقاشی و بسترسازی مناسب برای حمایت از هنرمندان جوان برپا شده است. علاقمندان می‌توانند برای بازدید به نشانی میدان امام حسین، خیابان 17 شهریور، خیابان خشکبارچی، بوستان خیام مراجعه کنند.

- نمایشگاه نقاشی و چیدمان رخشاد نورده با عنوان "شادی در حرکت" از یازدهم تا 22 اسفند ساعت 13 تا 20 در نگارخانه ماه مهر برگزار می‌شود. این نمایشگاه شامل 15 نقاشی، دو چیدمان و یک ویدئو آرت است. علاقمندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه به نشانی بلوار آفریقا، خیابان نیلوفر، پلاک 7 مراجعه کنند.

کد مطلب 832439

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