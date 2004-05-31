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۱۱ خرداد ۱۳۸۳، ۱۶:۰۳

كاظم جلالي منتخب مردم تهران در گفتگو با "مهر":

خروج از ان پي تي شعار نيست ، هرچند آن را بهترين گزينه نمي دانيم

منتخب مردم شاهرود در مجلس هفتم تاكيد كرد براي حل بحران هسته اي گزينه اي بهتر از تعامل سازنده با نهادها ودولتها در عرصه بين الملل نداريم اما اگر آنها نسبت به حقوق جمهوري اسلامي ايران حساس نشوند ميتوان تصميمات ديگري مبتني بر مولفه عزتمندي در سياست خارجي اتخاذ كرد .

دكتر كاظم جلالي عضوكميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم در گفتگو باخبرنگار "مهر"  با اشاره به اين كه ايران همواره از نگاه  فني به فعاليتهاي هسته اي اش استقبال كرده است گفت : متاسفانه در شرايط حاضر ديگر ديدگاه فني به فعاليتهاي هسته اي ايران جايگاهي نداشته  و صرفا اين موضوع از منظر سياسي بررسي مي شود .

وي افزود : در نشستهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي متاسفانه هيچگونه پاسخ شفاف و روشني به همكاريهاي سازنده ايران با اين نهاد بين المللي داده نمي شود و تحت تاثير قدرتهاي سياسي  هيچگونه تصميم علمي مبتني بر نگاه كارشناسانه از طرف آژانس اتخاذ نمي شود . 

اين كارشناس ارشد مسائل بين الملل با تاكيد براينكه ايران اهرم هاي زيادي  در مواجهه با اين برخورد نادرست در دست  دارد افزود : اگر قرار باشد در دنيا عزتمندانه  با ايران برخورد نكند  و به رويه سياسي خود در برابر عملكرد شفاف فني و حقوقي ايران ادامه دهد ايران مي تواند سطح همكاريهاي خود را با آژانس كم كند و حتي در نهايت بحث خروج از ان پي تي به عنوان آخرين اهرم در دستور كار جمهوري اسلامي قرار گيرد .

وي تاكيد كرد : اينها شعار نيست هرچند آنها را بهترين گزينه ها نمي دانيم . 

جلالي تصريح كرد : ما تا روشن شدن نتيجه نشست آتي شوراي حكام منتظر مي مانيم و تصور مي كنيم در دنيا هنوز وجدانهاي بيدار وعقل هاي سليم وجود دارد كه مي توان با آن تعامل كرد .

کد مطلب 83244

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