خروج از ان پي تي شعار نيست ، هرچند آن را بهترين گزينه نمي دانيم

دكتر كاظم جلالي عضوكميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم در گفتگو باخبرنگار "مهر" با اشاره به اين كه ايران همواره از نگاه فني به فعاليتهاي هسته اي اش استقبال كرده است گفت : متاسفانه در شرايط حاضر ديگر ديدگاه فني به فعاليتهاي هسته اي ايران جايگاهي نداشته و صرفا اين موضوع از منظر سياسي بررسي مي شود .

وي افزود : در نشستهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي متاسفانه هيچگونه پاسخ شفاف و روشني به همكاريهاي سازنده ايران با اين نهاد بين المللي داده نمي شود و تحت تاثير قدرتهاي سياسي هيچگونه تصميم علمي مبتني بر نگاه كارشناسانه از طرف آژانس اتخاذ نمي شود .

اين كارشناس ارشد مسائل بين الملل با تاكيد براينكه ايران اهرم هاي زيادي در مواجهه با اين برخورد نادرست در دست دارد افزود : اگر قرار باشد در دنيا عزتمندانه با ايران برخورد نكند و به رويه سياسي خود در برابر عملكرد شفاف فني و حقوقي ايران ادامه دهد ايران مي تواند سطح همكاريهاي خود را با آژانس كم كند و حتي در نهايت بحث خروج از ان پي تي به عنوان آخرين اهرم در دستور كار جمهوري اسلامي قرار گيرد .

وي تاكيد كرد : اينها شعار نيست هرچند آنها را بهترين گزينه ها نمي دانيم .

جلالي تصريح كرد : ما تا روشن شدن نتيجه نشست آتي شوراي حكام منتظر مي مانيم و تصور مي كنيم در دنيا هنوز وجدانهاي بيدار وعقل هاي سليم وجود دارد كه مي توان با آن تعامل كرد .