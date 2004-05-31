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۱۱ خرداد ۱۳۸۳، ۱۵:۳۲

برنامه تمرينات تيم ملي فوتبال تا بازي با اردن اعلام شد

تيم ملي فوتبال كشورمان ازروز جمعه راهي اردوي شبانه روزي خواهدشد تا خودرا براي ديداربا تيم ملي اردن آماده كند.

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم ملي فوتبال كشورمان كه ازچهارم خرداد ماه سالجاري تمريناتش را آغاز كرده است، تا روزبازي با اردن اين روند را ادامه خواهد داد.
ملي پوشان كشورمان كه صبح امروزرا به استراحت پرداختند ازامروزعصرمجددا تمريناتشان را دركمپ تيم هاي ملي دنبال خواهند كرد. اين تيم روزسه شنبه را دردوجلسه تمرين مي كند وچهارشنبه صبح تمرين سبكي را انجام خواهد داد تا عصردرديداري تداركاتي به مصاف پيكان برود. تيم ملي كشورمان روزپنجشنبه را به استراحت كامل خواهد پرداخت وازروز جمعه اردوي شبانه روزي خود را درهتل لاله برگزارخواهد كرد.
ملي پوشان كشورمان ازروزشنبه تا قبل ازديداربا اردن تنها يك جلسه درنوبت بعدازظهر تمرين خواهند كرد تا با آمادگي كامل به مصاف تيم ملي اردن بروند. اين ديدارروزبيستم خرداد درورزشگاه آزادي تهران برگزارخواهد شد.

کد مطلب 83245

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