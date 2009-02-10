"پنالتی" ادای دین به جنگ، آبادان و خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای نشست انسیه شاهحسینی کارگردان "پنالتی" با اعلام اینکه تهیهکننده فیلم مانع حضور او با توپ فوتبال در جلسه شده گفت: روزی خبرنگاری درباره کارهای بعدی از من پرسید که گفتم دنیا برایم سه چیز است: عشق، جنگ و فوتبال. "غروب شد بیا" درباره عشق بود، "شب بخیر فرمانده" درباره جنگ و "پنالتی" درباره فوتبال است.
سیدسعید سیدزاده تهیهکننده "پنالتی" هم گفت: وقتی فیلمنامه خانم شاهحسینی را دیدم با یک یا علی کار تولید فیلم را شروع کردیم. خوشحالم خدا توفیق داد "پنالتی" را بسازم، من برای این فیلم ریسک نکردهام، چون خودم آن را خیلی دوست دارم.
ساعد نیکذات هم با درخواست یک دقیقه سکوت از حاضران به یاد شاهرخ سخایی درباره فیلمبرداری پروژه گفت: من از شاهرخ که دیگر بین ما نیست خیلی چیزها یاد گرفتم. او بردباری را به من یاد داد. 19 ساله بودم که در آبادان میجنگیدم و پس از 24 سال که به خوزستان نرفته بودم، لوکیشن این پروژه کنار سنگرم در زمان جنگ بود.
وی ادامه داد: ابتدا موضوع فیلم برایم سنگین بود، اما وقتی دیدم موضوع درباره خوزستان است که به نفت و فوتبالش میبالد اما هیچکدام را ندارد، احساس کردم موضوعی بسیار خوب است و فوتبال میتواند بهانهای باشد تا با آن به معضلات بعد از جنگ خوزستان بپردازیم.
در ادامه شاهحسینی گفت: من هر کاری برای خوزستان بکنم کم است و کارهای من برای آن هنوز مانده است. من در واقع وظیفه خود را در قبال خوزستان انجام میدهم. من دیوانه خوزستانم و زندگی و هستی و کارم را مدیون آن هستم. آبادان سرزمین آرزوها و آدمهای بزرگ با شرایط محدود است و در این حال مگر میشود از سرزمین جنگ و نفت و فوتبال نگفت.
سیدزاده هم با اشاره به ارتباط موفق تماشاگر با "پنالتی" گفت: در سینما آفریقا وقتی فیلم را همراه مردم دیدم آقایی به خانمش گفت فکر میکرد در سینما چنین فیلمی ببینی. من به این سئوال وقتی تهیهکنندگی فیلم را به عهده گرفتم پاسخ گفتم با این امید که چون خالق "پنالتی" با مخاطب خوب ارتباط برقرار میکند، پس فیلم هم میتواند این ارتباط را داشته باشد.
کارگردان "پنالتی" درباره اینکه چرا خودش فیلم را تدوین کرده گفت: ابتدا قرار نبود من تدوینگر فیلم باشم. اما به خاطر بروز شرایط نامطلوب آب و هوایی دچار نواقصی شدیم و چند صحنه کم داشتیم. این را به تهیهکننده گفتم. چون هیچکس به اندازه ما روی کار احاطه ندارد. شخصاً علاقهای به تدوین ندارم و جذابترین کار سینما همان فیلمنامهنویسی و کارگردانی است.
شاهحسینی در بخش پایانی نشست گفت: هر کسی که تصمیم میگیرد در مورد آبادان فیلم بسازد، باید از مشکلات و شرایط آن هم بگوید. کار بعدی من هم در خوزستان فیلمبرداری میشود که جنگی است و حتی یک صحنه هم در خارج از آبادان ندارد.
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