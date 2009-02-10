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۲۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۵۹

گزارش خبرنگار مهر از اصفهان/

لاریجانی ساختمان جدید پژوهشکده فاوا را افتتاح کرد

لاریجانی ساختمان جدید پژوهشکده فاوا را افتتاح کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در دانشگاه صنعتی اصفهان ساختمان جدید پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات ( فاوا) را افتتاح کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اصفهان، دکتر علی لاریجانی در ادامه سفر یک روزه خود به اصفهان همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی  با حضور در دانشگاه صنعتی اصفهان، ساختمان جدید پژوهشکده فاوا را افتتاح کرد.

این پژوهشکده در حال حاضر روی پروژه های بزرگ ملی کار می کند که بخشی از این پروژه ها مربوط به صنایع دفاعی کشور است.

 پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) با زیر بنای 5 هزار و 600 متر با هدف ارتقا و اولویت بخشی به فضای پژوهشی و در دو طبقه افتتاح شده است .

لاریجانی ساعتی دیگر در زرین شهر اصفهان پل زرین شهر را افتتاح خواهد کرد.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود...

 

 

 

 

کد مطلب 832480

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