طالبانی فرا رسیدن سی امین سالروز انقلاب را به احمدی نژاد تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر جلال طالبانی از بغداد، رئیس جمهوری عراق دراین پیام به دولت و ملت ایران فرا رسیدن سی امین سالگرد انقلاب اسلامی ایران را تبریک و تهنیت گفت.

رئیس جمهوری عراق خاطر نشان کرد: فرصت موجود را غنیمت می شمارم و به عمق روابط تاریخی ، مذهبی و متمدانانه که دو ملت و دولت ایران و عراق را به هم مرتبط می کند، ارج می نهم.

وی در ادامه برعزم و اراده دولت عراق برای تحکیم روابط موجود بین تهران و بغداد در همه زمینه ها تاکید کرد و افزود: این روابط موجبات تقویت امنیت ، ثبات و صلح منطقه خاورمیانه را فراهم می سازد.

طالبانی در پایان برای رئیس جمهوری ایران آرزوی موفقیت و برای ملت ایران سربلندی و عزت و شکوفایی را آروز کرد.