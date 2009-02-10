پیروزی برابر کره ما را به جام جهانی نزدیک می کند/ آن گل یک استثناء بود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم باقری که پس از پایان تمرین امروز تیم ملی در جمع خبرنگاران سخن می گفت ضمن بیان مطلب فوق افزود: شرایط تیم ملی خوب است و تمرینات بسیار مطلوبی را پشت سر گذاشیم . قطعا با آمدن بازیکنان لژیونر تیم کامل تر و قدرتمندتری خواهیم داشت.

وی ادامه داد: من هم به عنوان کاپیتان تمام تلاشم را انجام می دهم تا در این بازی عملکرد خوبی از خود را نشان داده و همچنین اگر موقعیت مناسبی بدست آمد باز هم برای تیم ملی گلزنی کنم.

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان درباره گل استثنایی که سال 2000 به کره زده بود خاطرنشان کرد: آن گل یک استثنایی بود واگر باز هم فرصتی گیر بیاورم از قدرت شوت زنی ام استفاده می کنم.

باقری اضافه کرد: 3 امتیاز این بازی برای ما بسیار مهم است و باید بتوانیم ضمن ارائه یک بازی خوب کره را شکست دهیم تا به صعود به مرحله بعد امیدوارتر شویم.

وی در پایان گفت: امیدوارم فردا تمام سکوهای ورزشگاه آزادی پر شود و با حمایت تماشاگران خونگرم ایرانی در شکست کره موفق تر باشیم.