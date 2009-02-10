۲۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۳۷

کریم باقری:

پیروزی برابر کره ما را به جام جهانی نزدیک می کند/ آن گل یک استثناء بود

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان با مهم ارزیابی کردن بازی ایران - کره جنوبی گفت: باید در این بازی 3 امتیاز کامل را بدست آوریم تا به صعود امیدوارتر شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم باقری که پس از پایان تمرین امروز تیم ملی در جمع خبرنگاران سخن می گفت ضمن بیان مطلب فوق افزود: شرایط تیم ملی خوب است و تمرینات بسیار مطلوبی را پشت سر گذاشیم . قطعا با آمدن بازیکنان لژیونر تیم کامل تر و قدرتمندتری خواهیم داشت.

وی ادامه داد: من هم به عنوان کاپیتان تمام تلاشم را انجام می دهم تا در این بازی عملکرد خوبی از خود را نشان داده  و همچنین اگر موقعیت مناسبی بدست آمد باز هم برای تیم ملی گلزنی کنم.

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان درباره گل استثنایی که سال 2000 به کره زده بود خاطرنشان کرد: آن گل یک استثنایی بود واگر باز هم فرصتی گیر بیاورم از قدرت شوت زنی ام استفاده می کنم.

باقری اضافه کرد: 3 امتیاز این بازی برای ما بسیار مهم است و باید بتوانیم ضمن ارائه یک بازی خوب کره را شکست دهیم تا به صعود به مرحله بعد امیدوارتر شویم.

وی در پایان گفت: امیدوارم فردا تمام سکوهای ورزشگاه آزادی پر شود و با حمایت تماشاگران خونگرم ایرانی در شکست کره موفق تر باشیم.

کد مطلب 832496

