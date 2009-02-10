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۲۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۳۹

مون از آغاز تحقیقات درباره جنایات صهیونیستها در غزه خبر داد

مون از آغاز تحقیقات درباره جنایات صهیونیستها در غزه خبر داد

سفیر ژاپن در سازمان ملل متحد از آغاز بررسی جنایات صهیونیستها در حمله به غزه، به دستور دبیر کل این سازمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "یوکیو تاکاسو" با اعلام این مطلب گفت : در جلسه ای که پشت درهای بسته میان "بان کی مون" و اعضای شورای امنیت سازمان ملل برگزار شد، دبیرکل به اعضا اطلاع داد که خواستار تشکیل کمیسیونی برای بررسی اقدامات اسرائیل درغزه وهمچنین بمباران تاسیات سازمان ملل از سوی جنگنده های اسرائیلی در طول جنگ غزه شده است.

دبیر کل سازمان ملل همچنین اعلام کرد که در روزهای آینده گزارشی را از نتیجه تحقیقات این کمیسیون درباره جنایات صهیونیستها به شورای امنیت ارئه می کند.

درهمین  رابطه "ریاض منصور" نماینده فلسطین در سازمان ملل نیز گفت : این کمیسیون مستقل بوده و توسط "یان مارتین" رئیس پیشین عفو بین الملل و فرستاده فعلی سازمان ملل به نپال رهبری می شود.

منصور درادامه گفت : این حقیقت که گزارش دبیر کل درباره جنایات اسرائیل به شورای امنیت ارائه می شود گویای این حقیقت است که شورا همچنان به اقدامات خود در تحقیق برای پرده برداشتن از جنایات صهیونیستها علیه مردم فلسطین و دارائیهای سازمان ملل ادامه می دهد.   

به گفته نماینده ژاپن، مون دراین دیدار همچنین گزارشی را درباره مشاهدات اخیر خود درخاورمیانه، اروپا، آسیا و آفریقا به شورای  امنیت ارائه کرد.   

کد مطلب 832499

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