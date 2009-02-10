ایران درقبال ناجوانمردی کشورهای عربی غیرت به خرج داد

به گزارش خبرگزاری مهر، " محمد مهدی عاکف " در گفتگو با روزنامه الحیات ضمن رد این ادعا که ایران از حماس درقبال مسئله هسته ای خود استفاده می کند، این پرسش را از منتقدان به ایران پرسید که چرا شما خود از حماس استفاده نمی کنید و چرا این جنبش را رها کردید که ایران از آن استفاده کند.

رهبرجنبش اخوان المسلمین درادامه افزود: آیا حماس بر حق نیست؟ چرا شما ازاین جنبش حمایت نمی کنید و آن را مورد محاصره خود قرار دادید و گذرگاه ها را بستید؟

محمد مهدی عاکف در ادامه این پرسش را مطرح کرد که چه کسی اشتباه می کند ایران یا طرف عربی ؟ ایران با غیرت ، جوانمردی و انسانیت به مردم محرومی کمک می کنند که از سوی کشورهای عربی در محاصره هستند.

وی خاطرنشان کرد: ایران و اخوان المسلمین زمانی به حماس روی آوردند که احساس کردند حمایت از مقاومت که همه جهان علیه آن دسیسه می کند، به تکلیفی برای آنان تبدیل شده است.

رهبرجنبش اخوان المسلمین مصر افزود: سازمان ملل متحد و شورای امنیت و اتحادیه اروپا و آمریکا با صهیونیست های اشغالگر همراه هستند.