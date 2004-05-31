ارسال بيش از 421 تن اقلام امدادي به مناطق زلزله زده استانهاي قزوين ، تهران و مازندران

بنا به گزارش روابط عمومي جمعيت هلال احمر عمليات جستجو و نجات درمناطق زلزله زده پايان يافته و كار اسكان اضطراري زلزله زدگان در استانهاي قزوين و تهران انجام شده ودر استان مازندران نيز درحال پايان يافتن است. در امداد رساني به حادثه ديدگان تاكنون در مجموع در سه استان مازندران ، قزوين و تهران 66 تيم امداد و نجات و 22 نفر پزشك، 4 نفر پرستار و 656 نفر امدادگر بكار گرفته شده و اقلام امدادي از جمله چادر ، مواد غذايي ، و ... در بين زلزله زدگان توزيع شده كه به تفكيك استان به شرح ذيل است:



استان مازندران :

سبد غذايي يك هزار و 100 كارتن كه هر كدام از اين سبد غذايي سه نفر شامل : 9 كيلو برنج ، سه كيلو شكر ، 900 گرم چاي ، 8/1 كيلو روغن ، سه كيلو حبوبات ، 21 قوطي تن ماهي ، 21 قوطي كنسرو و لويبا - چادر امدادي 4 هزار دستگاه - پتو 2 هزار و 480 دستگاه چراغ والور - والور 680 شعله - موكت 600 تخت - مواد غذايي 120 هزار و 350 كيلوگرم - سانديس 8 هزار عدد - انواد كنسرو 21 هزار قوطي - نايلون پوششي چادر 4 هزار كيلوگرم - صابون 10 هزار قالب و پودر شستشو 4 هزار بسته.

استان تهران :

چادر 180 تخته - پتو 8 هزار تخته - والور 100 شعله - ست ظروف 100 ست - كفي چادر 180 تخته .

استان قزوين :

چراغ خوراك پزي 172 شعله - فانوس 748 شعله - نايلون پوشش چادر 5 هزار و 625 كيلوگرم - چادر امدادي 2 هزار و 309 دستگاه - انواع كفش 207 جفت - پوشاك يك هزار و 380 ثوب - دفتر چه خواروبار امدادي 2 هزار 675 جلد - كلمن آب 76 عدد - موكت 7 هزار و 826 متر مربع - پتو 5 هزارتخته - پودر شستشو 4 هزار و 252 كيلوگرم - انواع كنسرو 24 هزار و 116 قوطي - چراغ قوه 58 عدد و موتور آب و برق 6 دستگاه .

همچنين جمعيت هلال احمر در اين عمليات از 60 دستگاه آمبولانس ، 48 دستگاه وانت ، 47 دستگاه كاميون و 31 دستگاه خودروي سبك و سنگين ديگر استفاده كرده است.