می خواهیم به خوش شانسی ایران پایان دهیم و تاریخ ساز شویم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ایران فردا ساعت 15 در چارچوب دور رفت رقابت های مقدماتی جام جهانی 2010 در ورزشگاه آزادی میزبان کره جنوبی است.

مربی کره در خصوص این دیدار گفت: دیدار با ایران در رقابت های مقدماتی جام جهانی مهم ترین و در عین حال دشوارترین دیدار ما در این رقابت ها به حساب می آید. ما همواره در دیدارهایمان به سه امتیاز بازی نیاز داریم اما شکست ایران در این کشور کار ساده ای نیست. با این حال من نمی خواهم این دیدار را ببازم.

وی افزود: ما در دیدار مقابل ایران بازیکن مصدوم نداریم و نهایت تلاش خود را به کار می بندیم تا این تیم را شکست دهیم. تیم ملی ایران این شانس را دارد که تا به حال در آزادی به ما نباخته اما ما می خواهیم به خوش شانسی آنها پایان دهیم و تاریخ ساز شویم.

وی در خصوص تساوی یک بر یک مقابل سوریه در بازی دوستانه هفته گذشته اظهار داشت: ما در آن دیدار به سوریه فرصت های بسیاری دادیم. اما بدون شک مقابل ایران این اشتباهات را تکرار نخواهیم کرد.

کره جنوبی در گروه دوم این رقابت ها با هفت امتیاز صدرنشین است و ایران با پنج امتیاز در جایگاه دوم ایستاده است.