برقراری آتش بس درغزه به نتایج انتخابات اسرائیل بستگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما ( فلسطین)، " اسامه حمدان " نماینده جنبش حماس در بیروت امروز اعلام کرد: امضای توافقنامه آتش بس و بازگشایی گذرگاه ها بین غزه و رژیم صهیونیستی به نتایج انتخابات سراسری رژیم صهیونیستی منوط می شود که امروز درحال برگزاری است.

وی درادامه افزود: اگر نتانیاهو رهبر حزب لیکود در انتخابات امروز به پیروزی برسد گمان نمی کنم که دولت کنونی بتواند توافقنامه ای را با ما به امضا برساند اما اگر دوحزب کادیما و کاریعنی دولت کنونی در انتخابات امروز موفق شوند، ممکن است توافق حاصل شود.

حمدان خاطرنشان کرد: هنوز درباره زمان بازگشت هیئت حماس به قاهره برای از سرگیری مذاکرات درباره آتش بس و بازگشایی گذرگاه ها تصمیمی اتخاذ نشده است.

این درحالی است که "حسنی مبارک " رئیس جمهوری مصر در سفری که طی روزهای اخیر به پاریس داشت، دستیابی به آتش بس طولانی مدت بین حماس و اسرائیل در هفته آتی را امری ممکن تلقی کرد.