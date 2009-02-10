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۲۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۴۵

اسامه حمدان :

برقراری آتش بس درغزه به نتایج انتخابات اسرائیل بستگی دارد

برقراری آتش بس درغزه به نتایج انتخابات اسرائیل بستگی دارد

یکی از رهبران حماس امروز برقراری آتش بس بین این جنبش اسلامی و رژیم صهیونیستی را در نوار غزه به نتایج انتخابات سراسری اسرائیل مرتبط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما ( فلسطین)، " اسامه حمدان " نماینده جنبش حماس در بیروت امروز اعلام کرد: امضای توافقنامه آتش بس و بازگشایی گذرگاه ها بین غزه و رژیم صهیونیستی به نتایج انتخابات سراسری رژیم صهیونیستی منوط می شود که امروز درحال برگزاری است.

وی درادامه افزود: اگر نتانیاهو رهبر حزب لیکود در انتخابات امروز به پیروزی برسد گمان نمی کنم که دولت کنونی بتواند توافقنامه ای را با ما به امضا برساند اما اگر دوحزب کادیما و کاریعنی دولت کنونی در انتخابات امروز موفق شوند، ممکن است توافق حاصل شود.

حمدان خاطرنشان کرد: هنوز درباره زمان بازگشت هیئت حماس به قاهره برای از سرگیری مذاکرات درباره آتش بس و بازگشایی گذرگاه ها تصمیمی اتخاذ نشده است.

این درحالی است که "حسنی مبارک " رئیس جمهوری مصر در سفری که طی روزهای اخیر به پاریس داشت، دستیابی به آتش بس طولانی مدت بین حماس و اسرائیل در هفته آتی را امری ممکن تلقی کرد.

کد مطلب 832535

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