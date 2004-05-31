نخست وزير يمن به تهران مي آيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سفارت يمن در تهران، عبدالقادر باجمال نخست وزير يمن در اين سفر با مقامات عالي رتبه كشورمان در خصوص روابط دو جانبه و ارتقاء سطح همكاري هاي دو كشور در زمينه هاي مختلف ، تحولات منطقه اي و بين المللي بويژه بحران عراق وسرزمينهاي اشغالي ديدار و گفتگو خواهد كرد .

سفارت يمن به تاريخ دقيق اين سفر اشاره اي نكرد ولي اعلام كرد كه اين سفر در اولين فرصت انجام خواهد شد .

در همين حال سفارت جمهوري اسلامي ايران در صنعا روز گذشته اعلام كرده بود: در راستاي سياست تنش‌زدايي و ايجاد اعتماد متقابل، روابط جمهوري اسلامي ايران و جمهوري يمن طي سال‌هاي اخير و خصوصا پس از ديدار رييس جمهور اين كشور از تهران در ارديبهشت ماه 1379 و ديدار رييس جمهور كشورمان از صنعا در ارديبهشت ماه 1382 وارد مرحله جديدي شده و در زمينه‌هاي مختلف اعم از سياسي، اقتصادي و فرهنگي توسعه يافته است.

سفارت كشورمان در يمن اعلام كرده است : در پاسخ به دعوت دكتر عارف، معاون اول رييس جمهور كشورمان عبدالقادر باجمال، نخست وزير جمهوري يمن در ماه‌هاي آينده از كشورمان ديدارخواهد نمود.

لازم به ذكر است كه محمد صدر معاون وزير امور خارجه كشورمان نيز به عنوان فرستاده ويژه سيد محمد خاتمي رييس جمهوري در تاريخ 6 خرداد ماه سال جاري از يمن ديدار و پيام كتبي سيد محمد خاتمي را به علي عبدالله صالح رييس جمهور يمن در خصوص مسايل جاري در منطقه بخصوص مسايل عراق تقديم كرده بود.