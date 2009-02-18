علی اکبراشعری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اغلب نهادهای فرهنگی مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی و وزارت ارشاد و حتی خانواده‌ها آن طور که شایسته است به وظایف خود در عرصه کتابخوانی عمل نمی‌کنند.

وی افزود: متوسط شمارگان کتاب در کشور ما 4500 نسخه است و البته این شمارگان بهتر از 2000 نسخه است اما نکته مهمتر این است که بیش از 80 درصد جمعیت کشورمان باسواد هستند که این شمارگان جوابگوی این تعداد جمعیت نیست.

برخورد واقع‌بینانه با آمارهای فرهنگی

اشعری با بیان اینکه قصدمان تخریب و تخطئه نیست خاطرنشان کرد: مدیران فرهنگی جامعه باید با آمارها واقع بینانه‌تر برخورد کنند تا بتوانند برنامه‌ریزی درستی داشته باشند. مثلا اگر قرار باشد من دلم خوش باشد که طبق فلان آمار فعالیتهای کتابخانه ملی در حد مطلوب است دیگر به فکر ارتقای برنامه‌ها و فعالیتهایم نمی‌افتم.

رئیس کتابخانه ملی در ادامه تصریح کرد: باید بپذیریم که ظرفیت فرهنگی جامعه ما بیش از این شمارگان است و نهادهایی مثل نهاد خانواده، آموزش و پرورش، وزارت علوم و دانشگاهها باید روحیه پژوهشگری را در دانش آموزان و دانشجویان تقویت کنند. اگر نهادهای آموزشی صرفا به کتابهای درسی و معلومات معلمان و استادان بسنده کنند کتابخوانی و پژوهش هیچ پیشرفتی نمی‌کند.

وی ادامه داد: تنها از رهگذر پژوهش و تحقیق می‌توانیم پیشرفت کنیم و بنابراین برای پیشرفت در حوزه کتاب باید روحیه پژوهشگری را در جوانان تقویت کنیم.

انتشار هر کتابی به معنای حرف تازه نیست

اشعری مشکل دیگر حوزه نشر را تولید کم کتاب در کشور خواند و اظهار داشت: تولید کتاب در کشور ما وضع مطلوبی ندارد، اگر تعداد عناوین منتشر شده در سال بالاست اما انتشار هر کتاب به معنای تولید حرف جدید و تازه نیست. خیلی از آثاری که منتشر می‌شود کارهای تکراری است.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور با بیان اینکه حوزه اطلاع رسانی و تبلیغ کتاب نیز در کشور ما ضعیف است گفت: زمانی که کتابی تولید می شود نباید تنها نویسنده و ناشر از آن خبر داشته باشند بلکه باید جامعه کتابخوان نیز از انتشارآن با خبر شوند.

وی افزود: امروز خوشبختانه اینترنت، رسانه‌های مکتوب، رسانه‌های دیداری و شنیداری این فرصت را فراهم می‌آورد تا بتوانیم از ظرفیتهای آنها برای اطلاع رسانی در این حوزه استفاده کنیم.

توزیع نامناسب کتاب

اشعری توزیح نامناسب کتاب را از دیگر موانع افزایش شمارگان کتاب عنوان کرد و یادآور شد: مشکل دیگر این است که مخاطبان به دلیل توزیع نامناسب به راحتی نمی توانند به همه کتابها دسترسی داشته باشند و ایجاد پایگاههای اینترنتی برای فروش الکترونیک کتاب که در دستور کار کتابخانه ملی است در این راستا می‌تواند راهگشا باشد.



وی ادامه داد: ناشران همزمان با فروش کتاب خود می‌توانند مطالب آن را را در این پایگاههای اینترنتی قرار دهند تا علاقمندان با پرداخت مبلغی به این مطالب دسترسی داشته باشند.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور در ادامه با اشاره به پیشنهاد برخی از ناشران مبتنی بر بیمه کتاب گفت: نباید کالاهای فرهنگی را به حمایتهای دولتی متصل کنیم، امروز ناشران زیادی در کشور ما فعالیت دارند و سود خوبی هم بدست می‌آورند.



وی افزود: یک ناشر برای جلوگیری از متضرر شدن باید مثل یک تاجر از اصول بازاریابی و نیازهای جامعه مطلع باشد و بتواند ارتباط خوبی با اهل قلم داشته باشد تا بتواند آثار خوب را از بد تشخیص دهد.

صدور بی‌رویه مجوز برای تاسیس انتشارات جدید

اشعری با بیان اینکه متاسفانه مجوز تاسیس انتشارات جدید بی‌‌رویه صادر می شود اذعان کرد: به هر فردی که سرمایه‌ای برای انتشار چند اثر داشته باشد نباید گفت ناشر. کسانی وجود دارند که از اول با اتکا به حمایتهای دولت وارد حوزه نشر شده‌اند، اما با تغییر دولت و نوع نگاه دچار ضرر شده‌اند. ناشرها نباید به مسایل دولتی وابسته باشند.

رئیس کتابخانه ملی در پایان گفت: باید در صدور مجوز برای تاسیس انتشاراتی‌های جدید یکسری ملاکها در نظر گرفته شود تا صنعت نشر آلوده نشود. ما امروز 5 هزار ناشر داریم که از میان آنها تنها دو هزار ناشر واقعی هستند. باید با برنامه‌ریزی درست، از ورشکستگی صنعت نشر جلوگیری کنیم.