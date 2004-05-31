تيم ملي كبدي بامربي پاكستاني به مسابقات قهرماني آسيا مي رود

به گزارش خبرگزاري " مهر" محمد رضا مقصودلورييس انجمن كبدي ايران با بيان مطلب فوق گفت: محمد سروريكي ازبهترين مربيان حال حاضرجهان است كه رياست كميته فني فدراسيون جهاني وآسيايي كبدي را نيزبرعهده دارد.

مقصود لوگفت: مسابقات انتخابي تيم ملي كبدي هفته گذشته با حضور18 تيم درشهرستان همدان وبا حضورمحمد سروربرگزارشد كه طي آن 25 نفرازبرترينها با نظركميته فني وسرمربي پاسكتاني تيم ملي براي حضوردرمسابقات قهرماني آسيا انتخاب وبه اردودعوت شدند.

رييس انجمن كبدي ايران گفت: مسابقات قهرماني كبدي آسيا طي روزهاي 24 تا 26 مرداد ماه آينده با حضورتيمهاي تايلند، سريلانكا، مالزي، كره، هند، پاكستان، بنگلادش، ژاپن، نپال وجمهوري اسلامي ايران درسالن شهداي هفتم تيرتهران برگزارميشود.

مقصود لوگفت: به منظوربرگزاري هرچه بهترمسابقات كبدي آسيا هماهنگيهايي با كميته ملي المپيك و سازمان تربيت بدني صورت گرفته كه اميدوارم با مساعدت مسوولين بتوايم ميزبان خيلي خوبي براي اين دوره ازمسابقات باشيم.

وي ازغلامرضا مازندراني وسعيد مقدم بعنوان دستياران محمد سروردرتيم ملي اشاره كرد وگفت: سعيد مقدم امسال توانست تيم سيستان و بلوچستان را بعنوان قهرماني برساند ومازندراني نيزتيم گلستان را نايب قهرماني كرد.

شايان ذكراست: محمد سرورروزگذشته با حضوردرفدراسيون ورزشهاي همگاني برنامه هاي خود را براي تيم ملي به محمد عليپور رييس فدارسيون ارايه كرد ومورد تاييد وي قرارگرفت.