15 طرح عمرانی در کرج به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، خسرو سرحدی بعد از ظهر امروز در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی این منطقه اظهار داشت: اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرحها بالغ بر 52 میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: روکش آسفالت معابر با مساحت 220 هزار مترمربع، پیاده روسازی با مساحت 10 هزار مترمربع، جدول گذاری به طول 10 هزار مترمربع از جمله این طرحها است.

این مسئول خاطرنشان کرد: احداث فاز اول دیوار حائل بلوار جانبازان، جمع آوری آبهای سطحی منطقه (احداث نهر)، ایستگاه آتش نشانی، دیوارکشی و محوطه سازی باشگاه سید الشهدا، امور ترافیکی و احداث پارک ایران زمین، فاز یک و دو پارک خانواده، محوطه سازی پنج هزار مترمربع، بهسازی بلوار جمهوری و احداث آبنمای میدان جمهوری از دیگر طرحهای یاد شده است.

وی احداث پارک محله ای لادن و پارک محله ای میخک، بهسازی پارک محله ای ابوریحان را از دیگر طرحهای به بهرهخ برداری رسیده در این دهه دانست.

شهردار منطقه یک فضای سبز این منطقه با احتساب باغات را 220 هکتار اعلام کرد و افزود: فضای سبز شهری 70 هکتار فضای سبز باغات 150 هکتار کل سرانه فضای سبز منطقه با احتساب باغات 12/6 متر مربع است و سرانه فضای سبز شهری بدون احتساب باغات در منطقه چهار مترمربع است.