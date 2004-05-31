از هفته آينده فشار تمرينات تيم ملي كمتر مي شود

حسين فركي مربي تيم ملي فوتبال كشورمان درگفت وگو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود : تا روزچهارشنبه بازيكنان دردونوبت صبح و بعدازظهر تمريناتشان را پيگيري خواهند كرد و ازروزشنبه هفته آينده اين فشاركمترخواهد شد تا بازيكنان براي ديداربا اردن دچارخستگي نشوند وبتوانند باشادابي درتمرينات شركت كنند.

فركي ادامه داد: درابتداي اردوسعي كرديم با تمرينات بدنسازي بازيكنان را به شرايط ايده ال بدني برسانيم كه تصورمي كنم تا حدود بسيارزيادي به اين خواسته رسيده ايم. البته دربازي با اكباتان اين خستگي درعملكرد بازيكنان تاثيرداشت كه البته با توجه به برنامه ريزي صورت گرفته يك امركاملا طبيعي بود. پيش بيني ما اين است كه اين تيم درديداربا پيكان تهران كه روزچهارشنبه برگزارمي شود بتواند فوتبال بهتري را ازخود به نمايش بگذارد وبازيكنان عملكرد بهتري داشته باشند.

مربي تيم ملي فوتبال كشورمان درمورد تاخيرعلي دايي درروزبازي با اكباتان گفت : با توجه به استراحتي كه به بازيكنان داده شده بود علي دايي ازحق طبيعي اش استفاده كرد وبا هماهنگي با برانكوراهي شمال شد اما به خاطر وقوع زلزله موفق نشد به موقع خود را به تهران برساند.

حسين فركي درپايان ازبرپايي اردوي شبانه روزي تيم ملي درهتل لاله خبر داد كه ازروزجمعه هفته جاري اين اردوتشكيل خواهد شد وتا روزبازي با اردن ادامه خواهد داشت.