برترین بوکسورهای کرج مشخص شدند

رئیس هیئت بوکس شهرستان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مسابقه ها، 103 بوکسور از 14 باشگاه کرج و شهرهای اقماری آن در 11 وزن در رده سنی آزاد به مدت سه روز در سالن الزهرای ماهدشت این شهرستان با هم به رقابت پرداختند.

هوشنگ امینی افزود: درنتیجه این مسابقه ها بهرام ابراهیم پور وزن 48 کیلوگرم، علی خانلری وزن 51 کیلوگرم، مهدی بیات وزن 54 کیلوگرم، مرتضی مهدوی نیا وزن 57 کیلوگرم، امیر اردشیری وزن 60 کیلوگرم، حامد رضایی وزن 64 کیلوگرم، محمد افتخاری وزن 69 کیلوگرم، حسین علی بابایی وزن 75 کیلوگرم، حمزه سلطانی وزن 81 کیلوگرم، امین اینالو وزن 91 کیلوگرم و عباس رهگذر وزن به علاوه 91 کیلوگرم مقام های اول این وزن ها را به خود اختصاص دادند.

وی خاطرنشان کرد: در نتیجه تیمی نیز باشگاه های ماهدشت با 32 امتیاز، سلطان طوس با 27 امتیاز و فرشید با 19 امتیاز به ترتیب عنوان های اول تا سوم شدند.

امینی یادآورشد: نفرات برتر این رقابتها در قالب تیم کرج در مسابقه های قهرمانی بوکس کشور شرکت خواهند کرد و تیم بوکس کرج سال گذشته در مسابقات کشوری که در کرمان برگزارشد در رده سنی جوانان به رتبه 15 دست یافت .

همچنین در دومین المپیاد ورزشی ایرانیان رشته بوکس که در بندرعباس در تابستان امسال انجام شد، تیم نوجوانان کرج مقام دهم این رقابتها را کسب کرد.

شهرستان کرج اکنون دارای 480 بوکسور ساماندهی شده با 18 مربی و 10 داور است که در 12 باشگاه ورزشی فعالیت دارند.