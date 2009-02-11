رضوی در گفتگو با مهر: نامزدی "درباره الی" در 10 رشته جشنواره اتفاقی بزرگ است

وی در ادامه افزود: "درباره الی" موسیقی متن هم ندارد و جلوههای ویژه خاصی نیز در آن به کار نرفته است. طراحی صحنه فیلم هم بر عهده خود فرهادی بوده که مشخصا با فضای کار هماهنگ است. با این توضیحات میتوان گفت فیلم در چهار بخش دیگر نباید نامزد دریافت جایزه میشد.
این تهیهکننده درباره بازیگران مرد "درباره الی" گفت: همه بازیگران مرد فیلم استحقاق نامزدی را داشتند. البته شاید بازیهای خوب مانی حقیقی و پیمان معادی به دلیل اولین حضور آنها کمتر مورد توجه قرار گرفت. رعنا آزادیور نیز در بخش زن مکمل میتوانست نامزد شود. به هر حال برای من که اولین بار است تهیهکننده یک کار بلند سینمایی میشوم، اتفاقی بزرگ است.
رضوی درباره همکاری با فرهادی گفت: ما برای انتخاب تولید یک فیلم حدود یکسال و نیم پروژهها را بررسی میکردیم. بیش از یک سوم فیلمنامههای جشنواره فجر امسال برای کار به ما پیشنهاد شد و آن را مطالعه کردیم. محمدمهدی عسگرپور در انتخاب طرح ما را بسیار همراهی کرد و به ثمر رسیدن "درباره الی" را مدیون اعضای هیئت مدیره موسسه سیمای مهر هستم.
تهیهکننده فیلم سینمایی "درباره الی" ادامه داد: در همان ابتدای کار با فرهادی، وی تنها داستان فیلم را برای ما تعریف کرد و ما با تکیه بر همین داستان احساس کردیم این فیلم حرفهای اخلاقی زیادی را میتواند مطرح کند و به زوایای پنهانی در زندگی افراد میپردازد.
وی با احترام به نظر داوران جشنواره فیلم خود را شایسته دریافت جوایز کارگردانی، بهترین فیلم و فیلمنامه دانست. رضوی در پایان درباره اکران عمومی "درباره الی" گفت: تماشاگران جشنواره به شدت از فیلم استقبال کردند. اما هنوز برای اکران آن زمانی در نظر نگرفتهایم. "درباره الی" فضایی تلخ دارد و ممکن است برای اکران نوروز مناسب نباشد.
گلشیفته فراهانی، ترانه علیدوستی، شهاب حسینی، مریلا زارعی، مانی حقیقی، احمد مهرانفر، رعنا آزادیور، پیمان معادی و صابر ابر در "درباره الی" بازی کردهاند. فیلم در بخشهای بهترین فیلم، فیلمنامه، کارگردانی، بازیگر نقش اول مرد، مکمل مرد و زن، فیلمبرداری، طراحی صدا، تدوین و چهرهپردازی نامزد دریافت جایزه از بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر شده است.
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