9 هزار طرح آموزشی و فرهنگی در کشور در دست احداث است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مرتضی رئیسی شامگاه گذشته در حاشیه بهره برداری از پروژه های آموزشی خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران گفت: بخشی از این پروژه ها جایگزین پروژه های تخریبی و برخی دیگر نیز پروژه های جدید هستند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به اینکه 50 درصد سازه های آموزشی در دست ساخت در شهرکهای جدید و 50 درصد دیگر طرحهای تخریب و بازسازی هستند، اظهار داشت: این پروژه ها متناسب با اعتبارات دولتی تخصیص یافته به بهره برداری می رسد.

رئیسی به وجود مدارس غیر استاندارد و تخریبی در کشور اشاره کرد و افزود: طی دولت نهم اعتباراتی تحت عنوان تخریب، بازسازی و مقاوم سازی مدارس خطرآفرین در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات سال 84 حدود 25 درصد مدارس کشور تخریبی بوده است، اظهار داشت: طی سه سال اخیر تاکنون 70 هزار کلاس درس جایگزین این مدارس شده یا اینکه مدارس در اماکن جدید احداث شده است.

به گفته وی حدود 60 هزار از مدارس تخریبی کشور ساخته نشده یا در دست اجرا است یا هنوز عملیات بازسازی آن آغاز نشده است.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در دهه فجر امسال یک هزار و 676 پروژه در سطح کشور به بهره برداری رسیده است، تصریح کرد: طی این مدت 9 هزار و 115 کلاس درس با زیربنای یک میلیون و 400 هزار متر مربع به بهره برداری رسیده است.

رئیسی با اشاره به اینکه در حال حاضر فضاهای آموزشی در سطح کشور از لحاظ کمی و کیفی ارتقاء یافته است، ادامه داد: 87 درصد فضاهای آموزشی که امروز دانش آموزان ما استفاده می کنند، بعد از انقلاب ساخته شده است.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران جمعیت دانش آموزان دو برابر شده است، خاطرنشان کرد: شمار دانش آموزان از هفت میلیون نفر قبل از انقلاب به 12 میلیون دانش آموز پس از انقلاب افزایش یافته است.

رئیسی در پایان در خصوص مدارس کپری سطح کشور تصریح کرد: تنها در استانهای کرمان، لرستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان این مدارس باقی مانده است.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پروش یادآور شد: این مدارس در لرستان و هرمزگان جمع آوری شده و در سیستان و بلوچستان و 30 مدرسه باقی مانده در کرمان هم به زودی جمع آوری خواهد شد.