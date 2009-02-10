نگاهی به تاکتیک جدید غرب؛ تغییر جایگاه آمریکا با متحدان اروپایی

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که جوزف بایدن معاون اول رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ از آمادگی آمریکا برای گفتگو با ایران خبر داد، موضوعی که سوال برانگیز به نظر می رسید تاکید نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان و همچنین مقامات انگلیسی بر فشار بر جمهوری اسلامی در مسئله هسته ای است.

درگذشته انگلیس، آلمان و فرانسه به عنوان اعضای اروپایی گروه 1+5 معمولا براستفاده از دیپلماسی و درک ایران درکنار فشار بر آن تاکید داشتند و بر عکس آمریکا همواره تهران را تهدید به ماجراجویی، فشار و تحریم می کرد.

اکنون به نظر می رسد، آمریکا جایگاه خود را برای فشار بر ایران به فرانسه، آلمان و انگلیس داده باشد چرا که سارکوزی در کنفرانس امنیتی مونیخ افزایش تحریم ها را تنها راه تسلیم جمهوری اسلامی به دست برداشتن از برنامه های هسته ای دانست و حتی از روسیه نیز خواست مانع تحریم بیشتر ایران نشود.

مرکل نیز در اظهارات مشابهی از افزایش تحریم های ایران در صورت دست برنداشتن از غنی سازی سخن گفت و اظهارات مشابهی نیز از سوی مقامات انگلیسی مشاهده شد.

در چنین شرایطی، ایالات متحده در اقدامی هماهنگ با فرانسه، آلمان و انگلیس درصدد نزدیک کردن خود به ایران است و چنین به نظر می رسد که این موضوع دستور کاری است که حتی با آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز هماهنگ شده است.

دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه های اخیر خود با نیوزویک و سی ان ان و دیگر رسانه ها همواره خواستار گفتگوی ایران و آمریکا به عنوان راه حل نهایی برای حل موضوع هسته ای سخن گفت.

البرادعی حتی خواستار پیش قدمی ایالات متحده در این زمینه شده و مخالفت تهران با واشنگتن را بجا عنوان کرده و با تاکید بر حق دستیابی ایران برای بدست آوردن انرژی صلح آمیز هسته ای، مناقشه هسته ای بین غرب و جمهوری اسلامی را مناقشه تهران-واشنگتن عنوان کرد.

در کنار همه این شواهد می توان نتایج نشست اخیر 1+5 که با حضور ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا و در آلمان برگزار شد را نیز در همین راستا عنوان کرد، به طوری که بسیاری از دیپلمات های نشست در گفتگو با رسانه ها از تاکید نشست بر حل موضوع هسته ای ایران از طریق گفتگوی مستقیم جمهوری اسلامی و ایالات متحده خبر دادند.

در چنین شرایطی که غرب در پی طراحی یک سناریوی جدید که البته شکلی جدید از همان سناریوهای قدیمی با سوء استفاده از نگاه مثبت موجود به باراک اوباما رئیس جمهور جدید است، چگونگی برخورد دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی با ادبیات جدید بسیار مهم است.

منوچهرمتکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشستی که به میزبانی سی ان ان و با حضور برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه و بعضی همتایان دیگر خود در حاشیه داووس تشکیل شده بود با آگاهی از سناریوی جدید، تغییر ادبیات آمریکا درباره ایران را کافی ندانست و خواستار تغییر رویکرد تبعیض آمیز و ناعادلانه واشنگتن در قبال تهران شد.

اکنون ایالات متحده برای نشان دادن تغییر رویکرد به ایران و اعتماد سازی باید رفتاری برابر از خود در قبال برنامه هسته ای نشان دهد و به تبعیض در برخورد هسته ای با کشورهای مختلف پایان دهد.

واشنگتن دیگر نخواهد توانست با هند دارای بمب های هسته ای، توافقنامه اتمی امضاء کند و آخرین تکنولوژی های هسته ای را در اختیار رژیم صهیونیستی به عنوان رژیمی که با داشتن بمب هسته ای، ان پی تی را امضاء نکرده است قرار دهد اما از ایران بخواهد که برای دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای تلاش نکند.