دستاوردهای نظام حاصل استراتژی رهبری و زحمات همه دولت ها است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اصفهان ، دکتر علی لاریجانی امشب در آخرین برنامه از سفر یک روزه خود به استان اصفهان در همایش تجلیل از چهره های ماندگار انقلاب اسلامی این استان شرکت کرد.

وی طی سخنانی با مرور دوره های مختلف تاریخ ایران از زمان امپراتوری ساسانیان تا انقلاب اسلامی اظهار داشت: از همان زمان امپراتوری ساسانیان تفکر یکتا پرستی در نهاد این امپراتوری نهفته بود و زیست ایرانیان همواره با تفکر یکتاپرستی همراه بوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در دوره پس از اسلام نیز ایرانیان به دلیل یکتاپرستی و آشنایی به فنون اداره کشور با آغوش باز اسلام را پذیرفتند و این نشان از نخبگی ایرانیان دارد، زیرا آنان اسلام را با جنگ و ستیز نپذیرفتند بلکه با فکر از آن استقبال کردند.

لاریجانی با تاکید بر اینکه دوره ورود اسلام ، دوره بسیار غرورانگیزی در تاریخ ایران و اسلام است خاطرنشان کرد: تمدن اسلامی در حیات اجتماعی ایرانیان باروری گسترده ای پیدا کرد ، در زمان علو فکر و تمدن اسلامی در ایران ، شاهد نوعی سکوت در غرب هستیم .

وی ادامه داد : از قرن 6 تا 10 میلادی نیز شاهد فکر و اندیشه در غرب نیستیم همچنین از قرن 10 تا 15 میلادی عالم اروپا تحت تاثیر متفکران اسلامی از جمله ابن سینا و ابن عربی و دانشمندان دیگر بود.

نماینده مردم قم در خانه ملت در ادامه با بیان اینکه فرودهایی نیز در دوره هایی از تاریخ ایران مشاهده می شود ، به حمله مغول ها به ایران و تعلیم آنان توسط دانشمندان ایرانی اشاره کرد و افزود: این نشان دهنده فکر با صلابت ایرانیان است که حتی روی مغول ها نیز تاثیر گذاشت.

وی همچنین به ویژگی های دوره صفویه اشاره و تاکید کرد: ایجاد وحدت ملی در کشور به صورت ایجاد حکومت های ملوک الطوایفی همچنین جمع آوری ایرانیان در یک جا و اشاعه فرهنگ اهل بیت از اقداماتی بود که دوره صفویه را دوره ممتاز تاریخ ایران کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی به نهضت مشروطه و اتفاقات آن دوره اشاره کرد و یادآور شد: نهضت مشروطه توانست جرقه های بیداری را بوجود آورد ، اما به زودی این وضع رنگ باخت و تمام تلاش مصلحان اجتماعی و بزرگان دینی در این وادی نتوانست دوام بیاورد و بدین صورت بود که دچار دیکتاتوری سیاه شدیم.

لاریجانی در ادامه سخنان خود به پیروزی انقلاب اسلامی و مرحله پس از حکومت دیکتاتوری اشاره و تصریح کرد: انقلاب اسلامی به وجوه دوره های قبل شکل جدید بخشید، از جمله آنکه امام خمینی بنیانگذاری جمهوری اسلامی ایران در حرکت خود در پی امپراتوری به سبک گذشته نبود، بلکه بدنبال امپراتوری در قلب ها بود و به جای اتصال امپراتوری ها ، قلب ها را به هم متصل کرد و این یک استراتژی داهیانه بود.

وی افزود: ما به دلیل نزدیکی به این پدیده بزرگ نمی توانیم به دقت زوایای آن را رصد کنیم ، چون درون این پدیده هستیم و آنقدر حادثه برای ما ایجاد کرده اند که فرصت تامل در این حادثه عظیم اصلی را از ما گرفته اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امام در افق بزرگ تمدن اسلامی به دنبال این بود که در درون حکومت، مردم سالاری دینی را معنی کند.

لاریجانی با تاکید بر اینکه ولایت فقیه بدنبال دخالت در شئون دولت و مجلس نیست، اظهار داشت: ولی فقیه در حکومت اسلامی یک راهنما است و حتی در جزئیات دستگاههای زیر نظر ولی فقیه دخالتی ندارد.

وی افزود: ولی فقیه یک راهنما در مسائل استراتژیک است و اگر امروز در ایران پیوستگی وجود دارد و دولت های مختلف با سلایق مختلف در مسائل استراتژیک همفکر هستند، این به برکت ولی فقیه است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گاهی در مورد ولایت فقیه خلط مبحث می شود، تصریح کرد: در این بحث به خارجی ها حرجی نیست، اما اشکال به بهانه گیری ها در داخل است ، زیرا ولایت فقیه برای این آمده که در مسائل ملی اراده ملی حاکم شود، همچنین اهدافی که سرافرازی ملی را بدنبال دارد تعقیب گردد.

لاریجانی خاطرنشان کرد: از ابتدای انقلاب رهبری کشور توجه به خودباوری و ایستادگی بر توانمندی های خود را به درون جامعه سرایت دادند و اگر امروز ایرانیان صاحب صنعت هسته ای هستند و این توانمندی غیر قابل انکار است، مربوط به یک دولت یا دو دولت نیست بلکه همه دولت های پس از انقلاب در این پروژه مشارکت داشته اند، زیرا ولی امر مسلمین در پی این خط استراتژیک بود.

وی ادامه داد : اگر در زمینه نانو تکنولوژی و بایوتکنولوژی و یا هوا فضا شاهد پیشرفت هستیم این امورات، استراتژیی بود که رهبری دنبال می کردند و این اراده رهبری بود که ایرانیان به سرافرازی و تمدن خود برسند.

لاریجانی در ادامه سخنان خود یادآور شد: مسلمانان در اخذ فکر دیگران هیچگاه پرهیز نداشته اند و این باعث بالندگی بوده است و اینکه امروز تراز کشور ما تغییر کرد در پناه دانش و علم است.

وی افزود : ما کشور گشایی نمی خواهیم ، استراتژی جمهوری اسلامی تعرض به هیچ کشوری نیست بالندگی ایرانیان در پناه علم و دانش و حکمت است.

رئیس مجلس شورای اسلامی به عملکرد آمریکا در سالهای گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: از همان آغاز که آمریکایی ها تصمیم به ورود به عراق گرفتند ما تنها کشوری بودیم که مخالف اشغال عراق بودیم ، زیرا می دانستیم این حرکت هزینه گزافی برای مردم عراق خواهد داشت . آن زمان کشورهای نادری بودند که با اشغال عراق مخالفت کردند.

لاریجانی اظهار داشت: به محض اینکه ظرف 20 روز عراق را گرفتند سه کشور آلمان، فرانسه و روسیه رنگ باختند و سلطه جهانی آمریکا را پذیرفتند و حتی به ما نیز توصیه کردند، اما در این چند سال اشغال فقط ایران با تئوری یکجانبه گرایانه آمریکا مقابله کرد. امروز شرایط عوض شده اگر تئوری آمریکا پا می گرفت زندگی را نه تنها برای مسلمانان، بلکه برای همه مردم جهان سخت می کرد.

رئیس قوه مقننه با اشاره به حضورش در کنفرانس مونیخ تاکید کرد: سران اروپا در کنفرانس مونیخ تاکید داشتند که یک کشور هر قدر قدرت داشته باشد ، نمی تواند مسائل جهانی را به تنهایی حل کند و آنها نیز به تئوری چندجانبه گرایی روی آوردند.

وی در ادامه با بیان اینکه ما مفتخریم که ایران اسلامی پایه گذار یک فکر نوین شده است ، تصریح کرد: بعضی هزینه هایی که امروز می پردازیم، برای آیندگان ایران است ، هرچند به ما زیاد درشتی می کنند ، اما استقامت امروز ما آینده درخشان برای ایران زمین خواهد داشت.

به گزارش مهر ، لاریجانی در ادامه براجرای سند چشم انداز در دهه چهارم انقلاب تاکید و خاطرنشان کرد: سه قوه و نهادهای دیگر در کشور وظیفه دارند شرایط تحقق سیاست های اصلی کشور را برای رسیدن به چشم انداز فراهم کنند.

وی گفت : وظیفه مهم ما در این دوران این است که توسعه اقتصادی کشور را به نحوه عاقلانه و عادلانه دنبال و شرایط کشور را در این موقعیت تثبیت کنیم ، در آن صورت دیگر از تهدید خبری نیست .

در مراسم امشب به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور رئیس مجلس از 30 چهره ماندگار استان اصفهان تقدیر شد.

غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات، احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور و محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور از جمله چهره هایی بودند که مورد تقدیر قرار گرفتند.