  1. استانها
  2. گلستان
۲۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۱۳

مشکل خاموشی برق گلستان رفع می شود

مشکل خاموشی برق گلستان رفع می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان گفت: با احداث شبکه 20 کیلوولت فشار ضعیف و نسب ترانسفورماتورها در گلستان، مشکل قطع و خاموشی برق در استان رفع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، کرم رضایی صبح امروز در جمع مردم گرگان در مسجدامام حسن مجتبی (ع) افزود: با احداث شبکه 20 کیلوولت فشار ضعیف و نسب ترانسفورماتورها در استان جای نگرانی برای سال 88 در خصوص مشکل قطع برق و خاموشی در استان وجود ندارد.

وی به رشد شاخصهای برق در سه سال گذشته در استان اشاره کرد و اظهار داشت: رشد 13.9 درصدی احداث شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی، 11.1 درصدی شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی در این مدت از جمله اقدامات این بخش است.

وی خاطرنشان کرد: میزان اعتباران داخلی شرکت در این دوران 211 درصد افزایش، شمار مشترکان نیز 17.6 درصد افزایش یافت.

به گفته رضایی، همچنین تعداد ترانسفورماتورهای هوایی و زمینی با رشد 30 درصدی به 10 هزار و 284 دستگاه و چراغهای روشنایی نیز با رشد 5/18 درصدی به 83 هزار و 361 چراغ افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان بیان داشت: در این مدت 46 روستا بالای 20 خانوار برقدار شدند که با توجه به این تعداد امسال روستای بی برق کددار بالای 20 خانوار در استان نخواهیم داشت.

استان گلستان 438 هزار مشترک برق دارد.

کد مطلب 832603

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها