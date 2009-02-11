مشکل خاموشی برق گلستان رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، کرم رضایی صبح امروز در جمع مردم گرگان در مسجدامام حسن مجتبی (ع) افزود: با احداث شبکه 20 کیلوولت فشار ضعیف و نسب ترانسفورماتورها در استان جای نگرانی برای سال 88 در خصوص مشکل قطع برق و خاموشی در استان وجود ندارد.

وی به رشد شاخصهای برق در سه سال گذشته در استان اشاره کرد و اظهار داشت: رشد 13.9 درصدی احداث شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی، 11.1 درصدی شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی در این مدت از جمله اقدامات این بخش است.

وی خاطرنشان کرد: میزان اعتباران داخلی شرکت در این دوران 211 درصد افزایش، شمار مشترکان نیز 17.6 درصد افزایش یافت.

به گفته رضایی، همچنین تعداد ترانسفورماتورهای هوایی و زمینی با رشد 30 درصدی به 10 هزار و 284 دستگاه و چراغهای روشنایی نیز با رشد 5/18 درصدی به 83 هزار و 361 چراغ افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان بیان داشت: در این مدت 46 روستا بالای 20 خانوار برقدار شدند که با توجه به این تعداد امسال روستای بی برق کددار بالای 20 خانوار در استان نخواهیم داشت.

استان گلستان 438 هزار مشترک برق دارد.

