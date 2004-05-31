تايم: مشاركت ديك چني در هاليبرتون مستند شد

به گزارش خبرگزاري مهر مجله آمريكايي تايم خبر داد يك ايميل پنتاگون ثابت كرد كه ديك چني معاون رييس جمهور آمريكا يك قرارداد عظيم دولتي را براي شركت هاليبرتون در مورد عراق هماهنگ كرده است. اين در حالي است كه چني دارا بودن هر گونه منافع را در اين شركت انكار مي كند.



ايميل مذكور كه توسط مجله تايم پيدا شده است ، درتاريخ 5 مارس 2003 نوشته شده است و نشان مي دهد كه اين قرارداد ارزشي معادل چندميليارد دلار داشته است اما دفتر ديك چني درباره جزييات آن نكته اي را فاش نكرده است.

پيش از اين اخباري مبني بر انعقاد قراردادهايي براي بيرون بردن نفت عراق توسط اين شركت كه متعلق به منابع آمريكا از جمله ديگ چني منتشر شده بود اما پيدا شدن اين نامه اخبار مذكور را به طور مستند تاييد كرد.



به نوشته مجله تايم، هنوز هيچ اطلاعاتي مبني بر اينكه دقيقا چه افرادي در انعقاد اين قراردادها مشاركت داشته اند، منتشر نشده است.

يكي از منابع پنتاگون در اين زمينه اظهارداشت: درباره توافق نامه هايي كه درچهار چوب هاليبرتون صورت گرفته، بايد گفت كه همواره سعي مي شده است از منابع به طور كامل بهره برداري شود.

گفتني است ديك چني ازجمله افراد ذي نفوذ در حزب جمهوري خواه بويژه در ميان نئو محافظه كاران بوده كه از طراحان وطرفداران اصلي اشغال عراق بشمار مي رود .او وهمكارانش در كاخ سفيد درطول جنگ وپس از آن تلاش بسياري براي بچنگ آوردن منابع عراق بخصوص چاههاي نفت بخرج دادند وحتي در دوران جنگ با طراحي پنتاگون تيمهاي ويژه اي ماموريت داشتند قبل از اشغال شهرهاي مختلف در عراق ، خود رابه مراكزمهم نفتي رسانيده وآنجا را از گزند هاي احتمالي محافظت نمايند.

