رودخانه خرمالو گلستان ساماندهی و لایروبی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی حاجیلری شامگاه سه شنبه در جریان بازدید معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان از این طرح افزود: عملیات اجرایی دیواره سازی و ساماندهی رودخانه خرمالو با هدف جلوگیری از فرسایش و اصلاح مسیر رودخانه انجام شده است.

وی اظهار داشت: لایروبی و ساماندهی رودخانه‌ خرمالو از پروژه‌های مهم استان بوده که اجرا شده است و اجرای این طرحها موجب سهولت عبور روان آب ناشی از بارندگی‌ در رودخانه‌ها می‌شود.

به گفته حاجیلری، عملیات اجرایی ساماندهی شامل دیواره‌سازی ، لایروبی و ایمن سازی رودخانه خرمالو با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 811 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان از اجرای 14 طرح این شرکت با صرف اعتباری 268 میلیارد و 178 میلیون ریال همزمان با دهه فجر در استان خبر داد.

وی درباره پنج پروژه سیمرغ بیان داشت: پروژه سد لاستیکی خواجه نفس با اعتباری بالغ بر 75 میلیارد ریال اعتبار در قالب چند طرح احداث بند لاستیکی، عملیات کف بند بتنی در بالادست و پایین دست و اجرای عملیات آرمورینگ در بالا و پایین دست انجام شده است.

حاجیلری یادآورشد: پروژه آبرسانی به شهرهای بندرترکمن و گمیشان با اعتباری بالغ بر 52 میلیارد ریال و حفر و تجهیز شش حلقه چاه عمیق، احداث مخازن ذخیره اول و دوم هر کدام به حجم 10 هزار متر مکعب و احداث خطوط انتقال و جمع آوری آب به طول 30 کیلومتر از ویژگیهای این پروژه است.

وی اجرای پروژه آبرسانی به شهر گرگان از محور سیاهتلو با صرف اعتباری بالغ بر 60 میلیارد ریال را از دیگر طرحهای بهره برداری شده دانست و گفت: حفر و تجهیز شش حلقه چاه ، احداث خط انتقال اصلی شهر گرگان، احداث خط جمع آوری آب شرب چاههای سیاهتلو به طول شش کیلومتر و حفر دو حلقه چاه در داخل شهر گرگان از دیگر طرحهای سیمرغ اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت‌ آب منطقه ای گلستان احداث ساختمان سد و شبکه دانشمند با صرف اعتباری بر 75 میلیارد ریال را از دیگر این پروژه ها عنوان کرد و یادآور شد: سد دانشمند با مخزن 30 میلیون متر مکعب اجرا شده است.

حاجیلری احداث آب بندان پرتو بناور با صرف اعتباری بالغ بر 11 میلیارد ریال را از دیگر طرحها برشمرد و افزود: مساحت این آب بندان 40 هکتار بوده که قابلیت ذخیره دو میلیون متر مکعب را دارد