جشنواره تئاتر تك در كرج برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از حوزه هنري كرج اين جشنواره با ويژگي حضورنمايش تك بازيگر مهرماه سال جاري و با حضور گروههاي برگزيده سراسر كشور توسط دفتر هنرهاي نمايشي حوزه هنري كرج برگزار مي شود .
اين جشنواره با همكاري مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري به اجرا در مي آيد . بر اساس فراخوان اعلام شده از سوي دبيرخانه اين جشنواره علاقه مندان مي توانند تا 15 تير ماه سه نسخه از آثار خود را به حوزه هنري كرج به آدرس : عظيميه - بين ميدان مهران و طالقان - خيابان حافظ شمالي - شماره 138 ارسال و يا بصورت حضوري تحويل نمايند.
نظر شما