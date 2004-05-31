  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۱ خرداد ۱۳۸۳، ۱۵:۰۹

جشنواره تئاتر تك در كرج برگزار مي شود

نخستين جشنواره سراسري تئاتر تك به منظور ارتقاء بخشيدن به سطح كيفي تئاتر كشور ، نگاه ويژه به ارزشها ي والاي انساني، معنويت و منزلت زن در شهرستان كرج برگزار مي گردد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از حوزه هنري كرج اين جشنواره با ويژگي حضورنمايش تك بازيگر مهرماه سال جاري و با حضور گروههاي برگزيده سراسر كشور توسط دفتر هنرهاي نمايشي حوزه هنري كرج برگزار مي شود . 
اين جشنواره با همكاري مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري به اجرا در مي آيد .  بر اساس فراخوان اعلام شده از سوي دبيرخانه اين جشنواره علاقه مندان مي توانند تا 15 تير ماه سه نسخه از آثار خود را به حوزه هنري كرج به آدرس : عظيميه - بين ميدان مهران و طالقان - خيابان حافظ شمالي - شماره 138 ارسال و يا بصورت حضوري تحويل نمايند.

 

کد مطلب 83263

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها