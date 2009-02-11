اوباما به زودی درباره اعزام نیروهای آمریکایی به افغانستان تصمیمگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رابرت گیتس در جمع خبرنگاران گفت: اگر باراک اوباما بخواهد بنابر درخواست فرماندهان آمریکایی نیروهای بیشتری را به افغانستان طی چند ماه آینده اعزام کند باید پیش از تکمیل بازنگری سیاست آمریکا برای افغانستان و پاکستان اقدام کند.

اوباما قبلا بروس ریدل مقام سابق سیا ( سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) را به عنوان رئیس این بازنگری گسترده معرفی کرده بود .

گیتس گفت: این اولین باری است که از این رئیس جمهور خواسته شده تا شمار زیادی از نیروها را در کشورهای خارجی مستقر کند و به نظر من یک رویکرد سنجیده و متفکرانه برای آن تصمیم کاملا یک رویکرد مناسب است.

وی افزود: رئیس جمهوری چندین گزینه را پیش روی خود دارد و من فکر می کنم که وی احتمالا ظرف چند روز آینده تصمیمگیری خواهد کرد.

وزیر دفاع آمریکا گفت که وی توصیه های خود را در اختیار اوباما قرار داده و گزینه های تحت بررسی چندین راه را برای حرکت به سوی جلو تعیین می کند.

گیتس به این مسئله اشاره کرد که در لیست اولویتهای دولت جدید آمریکا افغانستان نسبت به عراق اولویت دارد.

وی تصریح کرد: بررسی گزینه ها برای عراق هنوز واقعا آغاز نشده و تاکنون تمرکز بر افغانستان بوده است.

انتظار می رود اوباما در سال جاری میلادی 30 هزار نیروی آمریکایی را به افغانستان اعزام کند که بدین ترتیب شمار نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان دو برابر خواهد شد.