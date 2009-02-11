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۲۳ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۰۶

توکلی در گفتگو با مهر خبر داد: جزئیات کنکور کارشناسی ارشد / ممنوعیت یادداشت برداری در کنکور ارشد

توکلی در گفتگو با مهر خبر داد: جزئیات کنکور کارشناسی ارشد / ممنوعیت یادداشت برداری در کنکور ارشد

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور برخی نکات مهم در رابطه به آزمون کارشناسی ارشد 88 را تشریح کرد.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارت آزمون کارشناسی ارشد 88 از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش آموزش به نشانی www.sanjesh.org در اختیار داوطلبان قرار داده شده و داوطلبان باید برای گرفتن پرینت به سایت مراجعه و بر اساس دستور العمل مربوط نسبت به گرفتن پرینت کارت اقدام کنند.

وی با بیان اینکه داوطلبان باید برای ورود به سایت بر اساس اطلاعات محرمانه کارت ثبت نام و یا شماره پرونده و یا کد رهگیری اقدام کنند گفت: برای آن دسته از داوطلبان که در 2 کد رشته متقاضی شده اند 2 کارت صادر شده است.

معاون سازمان سنجش اضافه کرد: داوطلبان باید پس از دریافت پرینت، مندرجات را کنترل کنند و در محل ویژه ای انگشت نگاری و امضا کنند. نام و نشانی دقیق حوزه ها بر روی کارت درج شده و داوطلب باید آدرس محل برگزاری حوزه امتحانی خود را شناسایی و چنانچه آزمون در صبح برگزار شود قبل از ساعت 30/7 و در صورت برگزاری در بعدازظهر قبل از ساعت 14 در حوزه امتحانی حضور داشته باشد.

وی تأکید کرد: داوطلب باید در هنگام ورود به جلسه آزمون پرینت کارت ورودی و اصل کارت شناسایی معتبر را همراه داشته باشد و از به همراه داشتن وسایلی نظیر جزوه، کیف دستی، ماشین حساب، پیجر، موبایل خوددرای کند. به همراه داشتن این وسایل عمدا و سهوا تقلب و تخلف در آزمون به شمار می آید و با داوطلب مطابق قانون برخورد می شود.

توکلی به داوطلبان توصیه کرد از نت برداری و یادداشت جوابهای آزمون برای اطلاع خود پرهیز و از رد و بدل کردن لوازم التحریر خودداری کنند.

وی ادامه داد: هر داوطلب باید پس از ورود به جلسه آزمون با توجه به شماره داوطلبی مندرج بر کارت ورودی، سالن و حوزه امتحانی خود را شناسایی و به محل مربوط مراجعه و قبل از استقرار در محل، شماره کارت را با شماره صندلی تطبیق دهد.

معاون سازمان سنجش افزود: شماره داوطلب، نام، نام خانوادگی و کد رشته محل در هر پاسخنامه درج شده که داوطلب باید پس از اطمینان حاصل کردن از صحت مندرجات پاسخنامه، مشخصات خود را در محل مربوط درج و آن را امضا کند.

وی ادامه داد: در جلسه آزمون علاوه بر اینکه بر روی کارت ورودی، عکس داوطلب درج شده بر روی برچسب صندلی و پاسخنامه نیز عکس وی درج شده است و در جلسه آزمون علاوه بر کنترل مشخصات داوطلبان با اصل کارت ملی و عکس شناسنامه، عکس روی کارت با قیافه داوطلب و عکس روی پاسخنامه با برچسب و با عکس شناسنامه کنترل می شود.

توکلی افزود: بر روی جلد دفترچه آزمون برخی کد رشته ها نیز علاوه بر اینکه شماره داوطلبی با مشخصات درج شده، عکس نیز درج شده است.

وی اظهار داشت: داوطلب باید همانند پاسخنامه مشخصات و شماره داوطلبی بر روی جلد را با مشخصات کارت، پاسخنامه و شماره صندلی تطبیق دهد و پس از اطمینان نسبت به پاسخگویی اقدام و در صورت مغایرت به مراقبین جلسه اطلاع دهد.

معاون سازمان سنجش به مهر گفت: بر روی جلد دفترچه تعداد دیگری از کد رشته ها نیز کد دفترچه به صورت، a، b، c، d و e درج شده که باید بر اساس دستورالعمل، نسبت به درج آن در پاسخنامه اقدام شود.

وی درباره نحوه رفع نقص و رفع مشکل مغایرت اطلاعات بر روی کارت گفت: یک حوزه رفع نقص در حوزه های امتحانی پیش بینی شده است. در شهر تهران باجه های رفع نقص کارت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تربیت معلم تهران، علم و صنعت و شریف مستقر شده اند.

وی افزود: داوطلبانی که در رابطه با مشخصات خود در موارد 3، 4، 10، 12 و 14 کارت آزمون با مغایرت مواجه هستند باید برای اصلاح تا 26 بهمن ماه به سایت اینترنتی سازمان مراجعه و از این طریق برای رفع نقص اقدام کنند.

توکلی گفت: برای رفع نقص از گزینه های 2، 6، 7 و 11 نیز که به آزمون بر می گردد باید از روز دوشنبه 21 بهمن ماه به نماینده مستقر در باجه رفع نقص تا روز آزمون مراجعه شود.
کد مطلب 832666

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