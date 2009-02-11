توکلی در گفتگو با مهر خبر داد: جزئیات کنکور کارشناسی ارشد / ممنوعیت یادداشت برداری در کنکور ارشد

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارت آزمون کارشناسی ارشد 88 از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش آموزش به نشانی www.sanjesh.org در اختیار داوطلبان قرار داده شده و داوطلبان باید برای گرفتن پرینت به سایت مراجعه و بر اساس دستور العمل مربوط نسبت به گرفتن پرینت کارت اقدام کنند.

وی با بیان اینکه داوطلبان باید برای ورود به سایت بر اساس اطلاعات محرمانه کارت ثبت نام و یا شماره پرونده و یا کد رهگیری اقدام کنند گفت: برای آن دسته از داوطلبان که در 2 کد رشته متقاضی شده اند 2 کارت صادر شده است.

معاون سازمان سنجش اضافه کرد: داوطلبان باید پس از دریافت پرینت، مندرجات را کنترل کنند و در محل ویژه ای انگشت نگاری و امضا کنند. نام و نشانی دقیق حوزه ها بر روی کارت درج شده و داوطلب باید آدرس محل برگزاری حوزه امتحانی خود را شناسایی و چنانچه آزمون در صبح برگزار شود قبل از ساعت 30/7 و در صورت برگزاری در بعدازظهر قبل از ساعت 14 در حوزه امتحانی حضور داشته باشد.

وی تأکید کرد: داوطلب باید در هنگام ورود به جلسه آزمون پرینت کارت ورودی و اصل کارت شناسایی معتبر را همراه داشته باشد و از به همراه داشتن وسایلی نظیر جزوه، کیف دستی، ماشین حساب، پیجر، موبایل خوددرای کند. به همراه داشتن این وسایل عمدا و سهوا تقلب و تخلف در آزمون به شمار می آید و با داوطلب مطابق قانون برخورد می شود.

توکلی به داوطلبان توصیه کرد از نت برداری و یادداشت جوابهای آزمون برای اطلاع خود پرهیز و از رد و بدل کردن لوازم التحریر خودداری کنند.

وی ادامه داد: هر داوطلب باید پس از ورود به جلسه آزمون با توجه به شماره داوطلبی مندرج بر کارت ورودی، سالن و حوزه امتحانی خود را شناسایی و به محل مربوط مراجعه و قبل از استقرار در محل، شماره کارت را با شماره صندلی تطبیق دهد.

معاون سازمان سنجش افزود: شماره داوطلب، نام، نام خانوادگی و کد رشته محل در هر پاسخنامه درج شده که داوطلب باید پس از اطمینان حاصل کردن از صحت مندرجات پاسخنامه، مشخصات خود را در محل مربوط درج و آن را امضا کند.

وی ادامه داد: در جلسه آزمون علاوه بر اینکه بر روی کارت ورودی، عکس داوطلب درج شده بر روی برچسب صندلی و پاسخنامه نیز عکس وی درج شده است و در جلسه آزمون علاوه بر کنترل مشخصات داوطلبان با اصل کارت ملی و عکس شناسنامه، عکس روی کارت با قیافه داوطلب و عکس روی پاسخنامه با برچسب و با عکس شناسنامه کنترل می شود.

توکلی افزود: بر روی جلد دفترچه آزمون برخی کد رشته ها نیز علاوه بر اینکه شماره داوطلبی با مشخصات درج شده، عکس نیز درج شده است.

وی اظهار داشت: داوطلب باید همانند پاسخنامه مشخصات و شماره داوطلبی بر روی جلد را با مشخصات کارت، پاسخنامه و شماره صندلی تطبیق دهد و پس از اطمینان نسبت به پاسخگویی اقدام و در صورت مغایرت به مراقبین جلسه اطلاع دهد.

معاون سازمان سنجش به مهر گفت: بر روی جلد دفترچه تعداد دیگری از کد رشته ها نیز کد دفترچه به صورت، a، b، c، d و e درج شده که باید بر اساس دستورالعمل، نسبت به درج آن در پاسخنامه اقدام شود.

وی درباره نحوه رفع نقص و رفع مشکل مغایرت اطلاعات بر روی کارت گفت: یک حوزه رفع نقص در حوزه های امتحانی پیش بینی شده است. در شهر تهران باجه های رفع نقص کارت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تربیت معلم تهران، علم و صنعت و شریف مستقر شده اند.

وی افزود: داوطلبانی که در رابطه با مشخصات خود در موارد 3، 4، 10، 12 و 14 کارت آزمون با مغایرت مواجه هستند باید برای اصلاح تا 26 بهمن ماه به سایت اینترنتی سازمان مراجعه و از این طریق برای رفع نقص اقدام کنند.

توکلی گفت: برای رفع نقص از گزینه های 2، 6، 7 و 11 نیز که به آزمون بر می گردد باید از روز دوشنبه 21 بهمن ماه به نماینده مستقر در باجه رفع نقص تا روز آزمون مراجعه شود.