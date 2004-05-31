گاهشمار حوادث خشونت بار عربستان

12 مي 2003 (22ارديبهشت 82)

مردان مسلح با عمليات انتحاري سه مجتمع را كه در آن خارجي ها اقامت داشتند در رياض هدف قراردادند كه طي آن 35 تن از جمله 9 مرد مهاجم كشته شدند.



14 ژوئن 2003(24 خرداد 82)

نيروهاي امنيتي عربستان با يورش به يك مجتمع مسكوني در مكه مكرمه 5 مظنون تحت پيگرد خود را كشتند. در اين درگيري دو نيروي امنيتي سعودي نيز كشته شدند.



28 ژولاي 2003 (6 مرداد 82)

نيروهاي امنيتي عربستان با محاصره و يورش به مزرعه اي در منطقه القسيم شش تن را كه گمان مي رود از اسلامگرايان تندرو باشند، به قتل رساندند، دو نيروي امنيتي نيز در اين درگيري كشته شدند.



23 سپتامبر 2003 ( اول مهر 82)

نيروهاي امنيتي عربستان يك مجتمع مسكوني را در جيزان محاصره كردند در جريان درگيري آنها با مردان مسلح تحت پيگرد، سه تن را به قتل رساندند، يك نيروي امنيتي سعودي نيز در اين حادثه كشته شد.



8 نوامبر 2003 (17 آبان 82)

انفجارانتحاري در مجتمع مسكوني در شهر رياض به كشته شدن 17 تن منجر شد كه اكثر آنها كارگران خارجي مسلمان شاغل در اين كشور بودند، مسوولين آمريكايي و عربستاني اعتقاد داشتند كه اين حمله از سوي عبدالعزيز عيسي عبدالمحسن المقرن كه گفته مي شود از اعضاي برجسته القاعده در عربستان است، طراحي واجرا شد.



30 نوامبر (9 آذر 82)

پليس عربستان در درگيري با افراد مظنون به داشتن ارتباط با القاعده در مكه دو تن را به قتل رساند و مقاديري فراواني سلاح كشف و ضبط كرد.



29 ژانويه 2004(9 بهمن 82)

در درگيري ميان نيروهاي امنيتي با مردان مسلح ، 5 نيروي امنيتي سعودي كشته شدند اين حادثه در شهر رياض روي داد.



21 آوريل 2004(2 ارديبهشت 83)

يك مرد مسلح با عمليات انتحاري در ساختمان دولتي در رياض 5 تن از جمله دو افسر بلندپايه پليس عربستان و يك كودك 11 ساله را به قتل رساند، يك گروه تندرو موسوم به گردان هاي حرمين مسووليت اين عمليات را برعهده گرفت.



اول مي 2004(12 ارديبهشت 83)

مردان مسلح با يورش به دفاتر شركت اي بي بي لوموس گلوبال در شهر ساحلي ينبع عربستان ، كه مقر اصلي آن در هوستون آمريكا است، شش تبعه اروپايي و يك سعودي را به قتل رساندند، چهارمرد مسلح سرانجام در درگيري با نيروهاي پليس كشته شدند.



20 مي 2004(31 ارديبهشت 83)

نيروهاي امنيتي عربستان با 5 مرد مظنون در نزديك منطقه البريده درگير شده كه طي آن 4 مرد مسلح كشته و پنجمين نفر زخمي شد.



22 مي 2004( 2 خرداد 83)

مردان مسلح ناشناس يك تبعه آلمان را در يكي از خيابان هاي رياض به قتل رساندند.



29 مي (9 خرداد 83)

مردان مسلح دو روز پيش (شنبه 9 خرداد) به سوي مجتمع وابسته به يك شركت نفتي در منطقه الخبر در شرق عربستان آتش گشودند و چندين تن را به گروگان گرفتند، در اين حادثه 22 تن از تابعيت هاي مختلف كشته شدند.