به گزارش خبرنگار مهر، ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) طی یک ماه گذشته 6 بار اقدام به نمونهگیری از ورزشکاران رشتههای مختلف کرد. شمشیربازی، ووشو، والیبال، بسکتبال، کاراته، کشتی رشتههایی هستند که در آخرین اقدام ماموران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ از ورزشکاران آنها تست دوپینگ گرفته شد.
در این پروسه، شمشیربازی تنها رشتهای بود که از ورزشکاران آن در قالب مسابقات بینالمللی ( جام جهانی کیش) نمونهگیری به عمل آمد.
6 ووشوکار نیز در جریان فینال مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی، به ایستگاه کنترل دوپینگ فراخوانده شده بودند. ضمن اینکه از سایر رشتهها هم در قالب مسابقات لیگ برتر 4 تست دوپینگ گرفته شد.
ستاد ملی مبارزه با دوپینگ هفته گذشته مجموع 28 نمونهگیری به عمل آمده از ورزشکاران 6 رشته را به آزمایشگاه آکردیته کلن ارسال کرد تا پزشکان و متخصصان آلمانی حداکثر تا 2 هفته آینده نظر نهایی خود را در مودر نتایج به دست آمده اعلام کنند.
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