انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر توقیف شد

محمد تقی بطحایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در حال حاضر تعلیق و توقیف شده و مقرر شده هیئت موسس جدیدی برای آن تشکیل و انتخابات این تشکل برگزار شود.

وی با بیان اینکه "در حال حاضر اصلا انجمن اسلامی دانشجویان در دانشگاه خواجه نصیر وجود ندارد" گفت: باید هیئت موسس انجمن اسلامی دانشجویان مجددا تشکیل شود اما هنوز هیئت موسس جدیدی از سوی دانشجویان معرفی نشده است.

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تاکید کرد: دانشگاه خواجه نصیر در حال حاضر اصلا انجمن اسلامی دانشجویان ندارد بنابراین اگر در جایی موضعی با نام انجمن اسلامی دانشگاه دانشگاه خواجه نصیر اعلام شده است کاملا غیرقانونی است.

به گزارش مهر، هیئت مرکزی مشترک نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاهیان وزارتین علوم و بهداشت اوایل بهمن ماه امسال طیف علامه دفتر تحکیم وحدت را غیر قانونی اعلام کرد.