آزمون دستیاری فوق تخصصی فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، توزیع کارت ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ از روز گذشته آغاز شده است و داوطلبان امروز نیز می توانند با مراجعه به دانشکده پزشکی شهیدبهشتی واقع در بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار کارت خود را دریافت کنند.

آزمون کتبی ساعت 9 صبح روز پنجشنبه در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود و آزمون شفاهی‌ در روزهای شنبه و یکشنبه 26 و 27 بهمن ماه سال جاری بر اساس جدول زمانبندی که در هنگام توزیع کارت ورود به جلسه ارائه می شود، برگزار می شود.

531 نفر که از این تعداد 393 نفر مرد و 138 نفر زن هستند در 21 رشته فوق تخصصی بالینی به رقابت می پردازند.

پیش از این دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت پذیرش دستیار در رشته های فوق تخصصی بالینی گفته بود: ظرفیت پذیرش در بیست و ششمین دوره این آزمون همچون سال گذشته خواهد بود و به صورت محدود تنها حدود 5 درصد افزایش ظرفیت خواهد داشت.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی در زمینه جذب هیئت علمی در رشته های فوق تخصصی بالینی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه شورای آموزش پزشکی اولویت ورود به دوره های فوق تخصصی به اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با کسب حدنصاب لازم و 80 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده اختصاص دارد.