سدهاي كرج ، لتيان و لار بدون هيچگونه اختلالي بكار خود ادامه مي دهند

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس عليرضا خروشي افزود: پس از زلزله عصر جمعه ، وضعيت سدهاي تامين كننده آب آشاميدني تهران از تمام جنبه ها ( ساختمان ، تاج ، ديواره ، صخره ها ، سطح تكيه گاه ، تونل ها و ...) بررسي شد كه خوشبختانه تاكنون هيچ گونه مشكلي مشاهده نشده است.

به گفته وي در زمان ساخت سدهاي لار ، كرج و لتيان تمام محاسبات و مطالعات لازم انجام شده ، سيستم هاي كنترلي از قبيل پيزومترها ، پاندول ها و تجهيزات هيدرو مكانيكال نصب شده كه اينها به صورت هفتگي ، ماهانه و دوره اي قرائت مي شوند و هرگونه تغيير در وضعيت سد توسط اين دستگاهها و همچنين مسئولان مربوطه گزارش مي شود كه خوشبختانه تاكنون مشكل قابل توجهي وجود نداشته است.

