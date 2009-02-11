دیدار متکی با وزیر بازرگانی عراق / تاکید بر ضرورت پیگیری توافقات مشترک

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بغداد، منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان در اولین دیدار پس از ورود خود به پایتخت عراق، با عبدالفلاح سودانی وزیر بازرگانی این کشور دیدار و گفتگو کرد.

متکی در این دیدار با تاکید بر لزوم گسترش مناسبات ایران و عراق در ابعاد مختلف هدف اصلی سفر خود به بغداد را پیگیری و عملیاتی ساختن توافقات دو کشور در جریان سفر اخیر نوری المالکی نخست وزیر عراق به تهران عنوان کرد.

وی با اشاره به دوران حساسی که عراق امروز در آن به سر می برد، گفت: دولت فعلی عراق مدیریت دوران گذار این کشور را به خوبی پیش می برد و ما باید به واسطه برگزاری انتخابات موفق در عراق به این دولت تبریک بگوییم.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به حضور گسترده مردم عراق در انتخابات این کشور، گفت: این حضور نشان دهنده میزان تمایل مردم عراق به تعیین سرنوشت و آینده سیاسی کشورشان است.

متکی با ابراز امیدواری نسبت به عملیاتی شدن توافقات صورت گرفته بین مقامات دو کشور، گفت: جای خوشبختی است که در جریان سفر بنده به عراق کمیته پیگیری توافقات انجام شده در راستای برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور دو ماه پس از سفر نخست وزیر عراق به تهران برگزار می شود.

وی همچنین گفت: انشاء الله در همین سفر تاریخ برگزاری نشست کمیسیون مشترک دو کشور در تهران مورد توافق دو طرف قرار خواهد گرفت.

وزیر خارجه همچنین از وزیر بازرگانی عراق خواست تا امکان ملاقات اعضای هیئت ایرانی با همتایان عراقی شان را فراهم آورد.

متکی در این دیدار تاکید کرد: ما مسئولیت داریم تا اراده قوی سیاسی رهبران دو کشور را در عرصه های مختلف برای توسعه همکاری های دو کشور عملیاتی و پیگیری نماییم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به وزیر بازرگانی عراق با تاکید بر ساماندهی اقداماتی چون تنظیم موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، تشدید فعالیت ها ی گمرکی و تسهیل صدور روادید برای تاجران دو کشور بر لزوم تحقق توافقات ایران و عراق در عرصه های اقتصادی تاکید کرد.

در این دیدار همچنین عبدالفلاح سودانی وزیر بازرگانی عراق ضمن خوشامدگویی به وزیر خارجه کشورمان ابراز امیدواری کرد که کشورش دوران انتقال امنیتی، اقتصادی و سیاسی فعلی را با موفقیت پشت سر بگذارد.

وزیر بازرگانی عراق تصریح کرد که سفر متکی به عراق گامی مهم و اساسی در راستای تقویت همکاری های دو جانبه تهران - بغداد است.