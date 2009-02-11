دو میلیون نفر در گیلان کارت ملی دریافت کردند

مدیرکل ثبت احوال استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از ابتدای شروع صدور کارت ملی در استان تا پایان دی ماه سال جاری دو میلیون و 80 هزار و 513 نفر در خواست کارت ملی داشته اند.

وی متذکرشد: همچنین در ده ماهه سال جاری تعداد 104هزار و 952نفر برای درخواست کارت ملی به ادارات ثبت احوال گیلان مراجعه کرده اند.

مدیرکل ثبت احوال گیلان ادامه داد: دراین همین مدت 187هزار و 595 نفر برای دریافت کارت ملی به ادارات مراجعه و کارت شناسایی خود را دریافت کرده اند.

وی درادامه هویت را یک نکته بسیار با اهمیت در زندگی انسانها دانست وافزود: هویت هر ایرانی بسته به اطلاعات سجلی و به خصوص کارت ملی او است.

خندستانی شناسایی افراد را یکی از ابزارهای رسیدن به سند چشم انداز توسعه کشور بیان کرد و گفت: باید تلاش کرد تا در سند چشم انداز ۱۴۰۴ بهترین و پیشروترین کشور در منطقه بود.

مدیرکل ثبت احوال گیلان همچنین با تاکید بر استفاده از کارت ملی و اهمیت مسائل امنیتی و سیاسی یادآورشد: مدیران استانی و کشوری برای برنامه ریزی و رسیدگی به امورات مردم باید آمار و اطلاعات دقیقی در دسترس داشته باشد که کارت ملی این مهم را تحقق می بخشد.