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۱۱ خرداد ۱۳۸۳، ۱۵:۳۳

شركت اتوبوسراني تهران و حومه اعلام كرد :

تسهيلات ويژه اتوبوسراني در ايام رحلت حضرت امام (ره)

شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه به مناسبت فرارسيدن پانزدهمين سالگرد ارتحال بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران تسهيلات ويژه اي را در روزهاي 13 ، 14 و 15 خرداد ماه به شهروندان ارائه مي كند .

به گزارش خبرگزاري مهرشبهاي 13 و 14 خرداد ماه از ساعت 19 الي 21 از ميادين تجريش ، امام خميني ، رسالت ، خراسان ، پايانه خاوران ، شهرري ، بازار دوم نازي اباد ، انقلاب اسلامي ، آزادي ، صادقيه و آذري به سمت حرم مطهر و پس از اتمام مراسم نسبت به بازگرداندن شهروندان به مبادي اوليه اقدام مي كنند .

در روز 14 خرداد ماه از ساعت 30/7 بامداد از ميادين امام خميني ، امام حسين ، دانشگاه الزهرا ، شهيد كلاهدوز ، پايانه شهيد محلاتي ، نبوت ، خيابان معلم ، بهارستان ، خراسان ، شوش ، بهمن ، 13 آبان ، پايانه خاوران ، شادآباد ، تهرانسر ، صنعت ، جمهوري ، شهر ري ، دولت آباد ، خزانه بخارايي ، صادقيه ، شهرك اكباتان ، چهارراه اشراق ، رسالت ، قدس ، جماران ، اختياريه ، دركه ، تجريش و نوبنياد به سمت حرم مطهر و بالعكس سروريس رساني برقرار است .

در روز جمعه مورخ 15/3/83 از ساعت 30/5 بامداد جهت شركت شهروندان در مراسم دعاي ندبه كه در حرم مطهر اما برگزار مي شود از ميادين امام خميني ، انقلاب ، خراسان ، محمديه و شهرري سروريس رساني به حرم مطهرو  بالعكس  صورت مي گيرد . 

همچنين در همين روز از ساعت 30/8 بامداد از ميادين تجريش ، امام خميني ، رسالت ، خراسان ، پايانه خاوران ، شهرري ، بازار دوم نازي آباد ، انقلاب اسلامي ، آزادي ، آذري و صادقيه به سمت حرم مطهر و بالعكس سرويس رساني برقرار است .

کد مطلب 83274

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