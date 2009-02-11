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۲۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۰۴

سه تن از اعضای باند جعل اسناد شناسایی و دستگیر شدند

سه تن از اعضای باند جعل اسناد شناسایی و دستگیر شدند

سه تن از اعضای باند سازمان یافته جعل اسناد که قصد اعمال مجرمانه و دخل و تصرف در سوابق و اسناد ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک قلهک را داشتند شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با هوشیاری حفاظت و اطلاعات اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران سه تن از اعضای باند سازمان یافته جعل اسناد که با پیشنهاد پرداخت مبالغ قابل توجهی قصد اعمال مجرمانه و دخل و تصرف در سوابق و اسناد ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک قلهک را داشتند شناسایی و در پی یک سری اقدامات اطلاعاتی و همکاری رئیس و پرسنل اداره ثبت قلهک در حین ارتکاب جرم توسط عوامل مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

هدف متهمین مذکور اراضی بسیار ارزشمندی از نواحی شمالی شهر تهران بوده که این اقدام به موقع موجبات پیشگیری از جعل اسناد و مدارک رسمی در سطح وسیع حفظ حقوق مالکین واقعی و امنیت و اعتبار اسناد مورد نظر را فراهم آورده است.

ضمنا متهمین و اشخاص بازداشت شده هیچگونه رابطه استخدامی با دستگاههای دولتی نداشته و از کارکنان ادارات و نهادهای دولتی نبوده اند.

کد مطلب 832740

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