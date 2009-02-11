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۲۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۱۰

جشنواره شعر فجر اصفهان با معرفی برگزیدگان پایان یافت

جشنواره شعر فجر اصفهان با معرفی برگزیدگان پایان یافت

اصفهان - خبرگزاری مهر: جشنواره شعر فجر استان اصفهان با حضور مدیر کل ارشاد این استان، استادان دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان و جمعی از شاعران پیشکسوت و معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از 1800 اثر به دبیرخانه جشنواره شعر فجر استان اصفهان ارسال شد و علی فردوسی، یوسف خوش‌نظر، حسین عبدالوند و احسان نوری به عنوان شاعران برگزیده بخش شعر کلاسیک این استان معرفی شدند.‌‌‌‌‌‌‌‌

هاجر فرهادی و سارا مستقیمی نیز به عنوان برگزیدگان بخش شعر سپید سومین جشنواره شعر فجر استان اصفهان شناخته شدند.

در بخش شاعران پیشکسوت استان نیز از حسین سرور، فضل‌الله شیرانی و علی شیرانی تجلیل به عمل آمد.همچنین امیر فرخ‌عقیلی، الهام عمویی، تهمینه داستان‌پور و محسن اسعدیان نیز به عنوان شاعران شایسته تقدیر سومین جشنواره شعر فجر این استان شناخته شدند.

داوری سومین جشنواره شعر فجر استان اصفهان را عباس کیقبادی، محمدجواد آسمان و علی ‌ثابت‌قدم بر عهده داشتند.

سومین جشنواره بین المللی شعر فجر تا 10 اسفند سالجاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.

کد مطلب 832747

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