حسابهای بانکی دانشگاه یاسوج رفع توقیف شد

اردوان ارژنگ در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: حسابهای بانکی دانشگاه یاسوج به طور موقت رفع توقیف شده اما هنوز مسئله حل نشده است.
رئیس دانشگاه یاسوج در پاسخ به اینکه آیا رفع توقیف حسابهای بانکی این دانشگاه با دستور مقام قضایی صورت گرفته است، گفت: حسابهای بانکی دانشگاه یاسوج با کدخدا منشی رفع توقیف شد.
ارژنگ پیش از این از توقیف حسابهای بانکی دانشگاه یاسوج توسط شهرداری یاسوج به دلیل عدم پرداخت عوارض خبر داده و گفته بود: شهرداری یاسوج 4 میلیارد تومان برای دانشگاه یاسوج عوارض شهرداری نوشته این در حالی است که دانشگاه توان پرداخت این میزان عوارض را ندارد.
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