امام (ره) دانشگاهها رامتولي فرهنگ كشور مي دانستند

به گزارش خبرگزاري مهر ، سيد حسن خميني كه در حسينيه جماران سخن مي گفت با بيان خاطره اي از امام راحل تاكيد امام راحل بر اسلامي بودن دانشگاهها و مقيد بودن اساتيد آن را ياد آور شد و ادامه داد: امام هميشه مي گفت اگر بهترين كتابها مثل نهج البلاغه را استاره ...... تدريس كند از ان فساد زاييده مي شود درحاليكه اگر كتابهاي كنا را استاره خوب و مقيد تدريس كند از آن شاگرد معتقد بر مي آيد. نوه امام تصريح كرد: رفتار استاد درس مي دهد نه گفتار او بنابراين تلاش براي احيا فرهنگ تربيت درجامعه بايد نهادينه شود.

توليت آستان قدس امام (ره) در بخش ديگري از سخنان خود به تشريح نقش دانشگاهها در سه دوره مختلف زماني پرداخت و اظهار داشت : دوره اول ، رسالت دانشگاهها صرفا آموزش بود .

وي گفت: در دوره دوم ، آموزش و پرورش نخبگان بروظيفه اصلي دانشگاهها تبديل مي گردد.

نوه امام (ره) در دامه نقش دانشگاهها در دوره سوم را حفظ فرهنگ و ترويج آن بر شمرد و تصريح كرد: اين دوره (دور سوم) دانشگاهها رسالت خودشان را حفظ فرهنگ جامعه وتعالي آن مي دانند .

وي گفت: دردانشگاه در اين دوره علم حرف آخر را نمي زند چون تعالي جامعه فقط منحصر به علم نيست و تعليم وتربيت دركنار آن مكمل رسالت دانشگاهها مي باشد.

قبل ازسخنان حجت الاسلام و المسلمين سيد حسن خميني وزير علوم ، فن آوري وتحقيقات ، با تسليت پانزدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) گفت: دانشجويان امروز ما وفادار و پايبند به آرمانهاي امام (ره) و متكي به ارزشهاي ملي و فرهنگ غني و ديرينه اين مرزو بوم هستند و رسالتشان را حفظ مي كنند.



اشاره مي شود اين همايش به همت وزارت علوم و تحقيقات و فن آوري ، وزارت بهداشت و درمان ، نهاد رهبري در دانشگاههاي ، سازمان بسيج دانشجويي ، كانون باشگاه پژوهشگران در دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد.