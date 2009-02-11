اوباما بازداشت خبرنگاران بدست نظامیان آمریکایی را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات کمیته حفاظت از روزنامه نگاران همچنین از "باراک اوباما" تحقیقات کامل درباره کشتار روزنامه نگاران به دست نیروهای نظامی آمریکا را خواستار شدند.

در این گزارش آمده است: آنها گفتند که بازداشت روزنامه نگاران بدون محاکمه آنها از سوی مقامات آمریکایی در کشورهایی همچون عراق، کشورهای دیگر را نیز به انجام چنین کاری تشویق کرده است.

" پل استیگر" رئیس این گروه گفت که وی ماه گذشته نامه ای را برای "تیم گذار" اوباما فرستاده و در آن به این مسئله اشاره کرده که 14 روزنامه نگار بدون روند حقوقی و به مدتهای طولانی در عراق، افغانستان و گوانتانامو بازداشت شده اند.

وی افزود: 16 روزنامه نگار هم در نتیجه حمله آمریکا به عراق از سال 2003 تاکنون کشته شده اند.

" جول سیمون" مدیر اجرایی این گروه هم گفت که دولت اوباما به این نامه پاسخ نداده است.

از سوی دیگر، فدارسیون بین المللی روزنامه نگاران اخیرا از کشته شدن بیش از 109 روزنامه نگار و کارکنان رسانه ها در سال 2008 خبر داد.

بر اساس اعلام فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، این افراد در حین انجام ماموریتهای خود در نقاط مختلف جهان کشته شده اند.

بر اساس اعلام این نهاد غیر دولتی، عراق هنوز پرخطرترین کشور برای روزنامه نگاران محسوب شده و مکزیک و هند در رتبه های دو و سوم خطرناک ترین کشورها برای روزنامه نگاران قرار دارند.