ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاهها 20 درصد افزایش می یابد

زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: افزایش ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد با هدف افزایش امکان تحصیلات تخصصی در دانشگاههای مختلف برای همه اقشار جامعه یکی از اهداف وزارت علوم است که در همین راستا در سال آینده به ظرفیت دانشگاهها در مقطع کارشناسی ارشد 20 درصد افزوده می شود.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری با اشاره به افزایش ظرفیت دانشگاهها در این مقطع طی سالهای اخیر گفت: ظرفیت دانشگاهها در مقطع کارشناسی در سال 83 در کل دانشگاهها 16 هزار نفر بود که هم اکنون به 40 هزار نفر افزایش یافته است.

وی افزود: در آزمون سال جاری نیز که جمعه این هفته برگزار می شود 750 هزار نفر شرکت کرده اند که از این تعداد 40 هزار نفر در ظرفیتهای دانشگاهها پذیرفته می شوند.

زاهدی گفت: در این آزمون برای اولین بار کارت آزمون به صورت الکترونیکی توزیع شده و همانند کارت داوطلبان روی صندلی آنها الصاق می شود.

