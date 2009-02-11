به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فیلم جدید جانی آملیو با بازی ژاک گامبلن و دنی پودالیده بازیگران فرانسوی و کلودیا کاردیناله در آفریقای شمالی و فرانسه فیلمبرداری می‌شود.

"مرد اول" که بخشی از آن برگرفته از دوران کودکی کامو است و بخشی دیگر روایتی داستانی از الجزایر زادگاه او و مبارزه این کشور برای استقلال از فرانسه، با مرگ غیرمنتظره وی در 47 سالگی در 1960 ناتمام ماند.



دستنوشته‌های کتاب زندگینامه‌ای نویسنده اگزیستانسیالیست برنده جایزه نوبل در یک کیف دستی گل‌آلود نزدیک جایی که او بر اثر تصادف جان خود را از دست داد، پیدا شد. "مرد اول" با بودجه‌ای 6/11 میلیون دلاری ساخته و بخش‌هایی از آن نیز در چند لوکیشن کنار دریا و صحرایی در الجزایر فیلمبرداری می‌شود.

گامبلن که برای بازی در فیلم موفق "اولین روز باقی عمرت" نامزد جایزه سزار بهترین بازیگر مرد است، نقش ژاک کورمری شخصیت پنهان کامو را بازی می‌کند که در 40 سالگی و دوران پیش از جنگ داخلی از فرانسه به الجزایر بازمی‌گردد تا خاطرات دوران کودکی خود را زنده کند.

کاردیناله که در تونس به دنیا آمده، نقش مادر ناشنوای او را بازی می‌کند. داستان "مرد اول" در سال‌های 1950 روی می‌دهد و گروهی بازیگر الجزایری نیز در آن نقش‌آفرینی می‌کنند.

آملیو 63 ساله دسامبر پیش به عنوان مدیر هنری جشنواره فیلم تورین جایگزین نانی مورتی شد. او از تحسین‌شده‌ترین فیلمسازان مولف ایتالیاست و در سطح بین‌المللی بیشتر با درام‌های اجتماعی شامل "درهای باز" 1990، "بچه‌های ربوده شده" 1992 و "لامریکا" 1994 شهرت دارد.



آملیو برای "بچه‌های ربوده شده" جایزه بزرگ هیئت داوران جشنواره فیلم کن را از آن خود کرد و در 1998 با فیلم "آنطور که خندیدیم" جایزه شیر طلای جشنواره ونیز را برد. جدیدترین فیلم آملیو "کلیدهای خانه" بود که داستان آن در چین روی می‌دهد و اولین بار در جشنواره ونیز 2006 پخش شد.



"بیگانه"، "طاعون" و "انسان طاغی" از آثار برجسته کامو است که در الجزایر به دنیا آمد. او در 1957 جایزه نوبل ادبیات گرفت.