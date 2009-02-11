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۲۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۳۶

سرپرست فدراسیون کاراته با کیومرث هاشمی دیدار می کند

سرپرست فدراسیون کاراته با کیومرث هاشمی دیدار می کند

علیرضا آهی با هدف هماهنگی با سازمان تربیت بدنی قبل از ورود به فدراسیون کاراته به دیدار رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آهی که دو روز قبل در پی استعفای بهزاد کتیرایی از ریاست فدراسیون کاراته به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب شد در جلسه ای با رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی پیرامون انتخاب نایب رئیس و دبیر فدراسیون به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت.

هم اکنون احمد صافی به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون مشغول کار است ولی  محمود رشیدی  وعشرت شاه محمدی نایب رئیس آقایان و بانوان طی چند روز گذشته در محل کار خود حضور نداشته اند.

نحوه ادامه فعالیت های فدراسیون تا برگزاری مجمع انتخاباتی و همچنین چگونگی ورود به فدراسیون نیز از دیگر مباحثی است که در این جلسه مطرح خواهد شد.

کد مطلب 832809

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